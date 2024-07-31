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Звільнення з лав армії — куди обов'язково має звернутися солдат

31 липня 2024 18:41
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Звільнення із ЗСУ - чи треба звертатися до ТЦК
Військовий на вокзалі. Фото: "Місто"
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Після звільнення з лав Збройних сил України військовослужбовець має обов’язково звернутися до територіального центру комплектування. Це потрібно для того, аби стати на військовий облік і перебувати у резерві.

Про це йдеться у матеріалі "Новини Pro".

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Медогляд перед звільненням

В процесі звільнення з лав Збройних сил України військовослужбовець може пройти медичне обстеження.

Це стосується перш за все контрактників, які мають отримати під час звільнення характеристику для резерву.

Навіщо ексвійськовому йти до ТЦК

Після звільнення військовослужбовець, неважливо — контрактник чи мобілізований, має обов’язково звернутися до територіального центру комплектування.

Це потрібно для того, щоб звільнений військовий, який залишається військовозобов’язаним, став на військовий облік.

Відвідати ТЦК звільнений з лав ЗСУ громадянин має протягом п’яти днів після звільнення.

Нагадаємо, що процес звільнення військового з лав ЗСУ після поранення починається з проходження військово-лікарської комісії. Якщо комісія не погодить визнання такого військового непридатним до проходження військової служби, це рішення можна оскаржити у центральній ВЛК, а потім вже у судовому порядку.

Додамо, що українські військовослужбовці, які звільняються з лав Збройних сил України, не знімаються з військового обліку. Вони отримують статус резервістів і теоретично можуть бути мобілізовані у будь-який момент за потреби.

ЗСУ звільнення військовий облік ТЦК та СП військовослужбовці

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