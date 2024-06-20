Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мобилизация arrow Увольнение с военной службы — что говорит новый закон arrow

Увольнение с военной службы — что говорит новый закон

20 июня 2024 17:27
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Возможность уволиться с военной службы в запас, изменения в законодательство
Украинские военнослужащие. Фото: ЗОГА
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

В новом законе о мобилизации и военной службе появились новые нормы увольнения с военной службы. В частности, военнослужащие, подписавшие контракт во время действия военного положения, могут уволиться в запас по истечении срока действия настоящего договора.

Об этом рассказали юристы адвокатского объединения "Кушнеренко и партнеры".

Читайте также:

Как уволить генералов

С 18 мая в Украине вступил в силу новый закон, регулирующий процесс мобилизации и военной службы.

В частности, изменились основания для увольнения с военной службы. В частности, генералы могут быть отправлены в запас по решению военного руководства.

Новые основания для увольнения из армии

Что касается всех других военнослужащих Вооруженных сил Украины, то, в частности, уволиться с военной службы могут те военнослужащие, которые побывали в плену. Речь идет исключительно о ситуациях, когда плен был недобровольным.

Также уволиться с военной службы можно:

  • при установлении инвалидности;
  • при назначении судьей, избрании нардепом;
  • по истечении срока действия договора, заключенного во время действия военного положения;
  • по семейным обстоятельствам (условия, аналогичные получению отсрочки).

Напомним, что с 18 мая 2024 года в Украине вступил в силу новый закон о мобилизации, тогда же официально заработало и приложение "Резерв+". Многие мужчины обновили свои военно-учетные данные онлайн с помощью приложения. Однако это никак не означает, что наказаний в виде штрафов удастся избежать.

Кроме того, мы информировали, какие полномочия имеют работники ТЦК в соответствии с новым законом.

ВСУ
увольнение
война в Украине
демобилизация
военнослужащие

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:45 Еще одну категорию мужчин обязали явиться в ТЦК — в чем причина

12 июня 2024
Новость с видео

23:28 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

10 июня 2024

22:59 За месяц, как за полгода — нардеп раскрыл количество мобилизованных мужчин

19 июня 2024
Новость с видео

01:37 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

17 июня 2024
обновлено:

09:59 К чему снится собака: толкование снов и общее значение

9 июня 2024

19:07 Мобилизация в Украине — подлежит ли призыву мужчина с гипертонией

13 июня 2024

06:44 Где будут служить бывшие "ограниченно пригодные" — украинцам дали разъяснение

9 июня 2024

08:31 Многодетные родители в Украине могут потерять отсрочку от мобилизации — какая причина

17 июня 2024

15:55 В документах ЕС обнаружили карту без Крыма и части Одесской области — подробности

12 июня 2024

00:00 Военный 3-й ОШБр рассказал, кого из мобилизованных отправляют в пехоту