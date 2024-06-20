Возможность уволиться с военной службы в запас, изменения в законодательство

Украинские военнослужащие. Фото: ЗОГА

В новом законе о мобилизации и военной службе появились новые нормы увольнения с военной службы. В частности, военнослужащие, подписавшие контракт во время действия военного положения, могут уволиться в запас по истечении срока действия настоящего договора.

Об этом рассказали юристы адвокатского объединения "Кушнеренко и партнеры".

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С 18 мая в Украине вступил в силу новый закон, регулирующий процесс мобилизации и военной службы.

В частности, изменились основания для увольнения с военной службы. В частности, генералы могут быть отправлены в запас по решению военного руководства.

Новые основания для увольнения из армии

Что касается всех других военнослужащих Вооруженных сил Украины, то, в частности, уволиться с военной службы могут те военнослужащие, которые побывали в плену. Речь идет исключительно о ситуациях, когда плен был недобровольным.

Также уволиться с военной службы можно:

при установлении инвалидности;

при назначении судьей, избрании нардепом;

по истечении срока действия договора, заключенного во время действия военного положения;

по семейным обстоятельствам (условия, аналогичные получению отсрочки).

Напомним, что с 18 мая 2024 года в Украине вступил в силу новый закон о мобилизации, тогда же официально заработало и приложение "Резерв+". Многие мужчины обновили свои военно-учетные данные онлайн с помощью приложения. Однако это никак не означает, что наказаний в виде штрафов удастся избежать.

Кроме того, мы информировали, какие полномочия имеют работники ТЦК в соответствии с новым законом.