Призовник не пройшов БЗВП - чи випустять 21-річного призовника за кордон

Перевірка документів на кордоні. Фото: ДПСУ

Якщо громадянин у статусі призовника не пройшов базову загальну військову підготовку, його все одно не можуть затримати на кордоні. Процес БЗВП не має відношення до перетину державного кордону громадянами вікової категорії 18-22.

Про це написали на порталі "Юристи.UA".

Чи будуть проблеми на кордоні

У серпні 2025 року українська влада відкрила кордони для громадян чоловічої статі віком 18-22 роки.

До юристів звернулася громадянка, яка поцікавилася, чи будуть у її 21-річного чоловіка проблеми з виїздом за кордон, якщо він не пройшов базову загальну військову підготовку та невчасно оновив військово-облікові дані.

"Жодних проблем у чоловіка не виникне", — запевнив громадянку адвокат Юрій Айвазян.

Інший юрист, Владислав Дерій, підтримав свого колегу і зазначив, що такий громадянин має повне право виїжджати за кордон.

"Ніяких проблем не повинно бути, адже чоловіка вже не мають права штрафувати через невчасне оновлення", — наголосив юрист.

Які документи потрібні для виїзду

Дерій також пояснив, які документи повинен мати при собі 21-річний призовник на кордоні, аби виїхати з України.

"Для успішного перетину кордону потрібно мати закордонний паспорт та військово-обліковий документ", — підкреслив Дерій.

Він додав, що замість класичного паперового документу можна мати при союі е-ВОД у "Резерв+".

Нагадаємо, ми раніше писали про те, скільки громадян віком 18-22 роки виїхало до Польщі за перший тиждень після відкриття кордонів.

Додамо, ми повідомляли про те, що Кабмін запропонував покарання за втечу за кордон.