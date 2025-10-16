Призовник не пройшов БЗВП - чи випустять 21-річного призовника за кордон

У 21 рік не пройшов БЗВП — чи випустять за кордон
Якщо громадянин у статусі призовника не пройшов базову загальну військову підготовку, його все одно не можуть затримати на кордоні. Процес БЗВП не має відношення до перетину державного кордону громадянами вікової категорії 18-22.
Про це написали на порталі "Юристи.UA".
Чи будуть проблеми на кордоні
У серпні 2025 року українська влада відкрила кордони для громадян чоловічої статі віком 18-22 роки.
До юристів звернулася громадянка, яка поцікавилася, чи будуть у її 21-річного чоловіка проблеми з виїздом за кордон, якщо він не пройшов базову загальну військову підготовку та невчасно оновив військово-облікові дані.
"Жодних проблем у чоловіка не виникне", — запевнив громадянку адвокат Юрій Айвазян.
Інший юрист, Владислав Дерій, підтримав свого колегу і зазначив, що такий громадянин має повне право виїжджати за кордон.
"Ніяких проблем не повинно бути, адже чоловіка вже не мають права штрафувати через невчасне оновлення", — наголосив юрист.
Які документи потрібні для виїзду
Дерій також пояснив, які документи повинен мати при собі 21-річний призовник на кордоні, аби виїхати з України.
"Для успішного перетину кордону потрібно мати закордонний паспорт та військово-обліковий документ", — підкреслив Дерій.
Він додав, що замість класичного паперового документу можна мати при союі е-ВОД у "Резерв+".
