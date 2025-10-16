Відео
Головна Мобілізація У 21 рік не пройшов БЗВП — чи випустять за кордон

У 21 рік не пройшов БЗВП — чи випустять за кордон

Ua ru
Дата публікації: 16 жовтня 2025 12:20
Призовник не пройшов БЗВП - чи випустять 21-річного призовника за кордон
Перевірка документів на кордоні. Фото: ДПСУ

Якщо громадянин у статусі призовника не пройшов базову загальну військову підготовку, його все одно не можуть затримати на кордоні. Процес БЗВП не має відношення до перетину державного кордону громадянами вікової категорії 18-22.

Про це написали на порталі "Юристи.UA".

Читайте також:

Чи будуть проблеми на кордоні

У серпні 2025 року українська влада відкрила кордони для громадян чоловічої статі віком 18-22 роки.

До юристів звернулася громадянка, яка поцікавилася, чи будуть у її 21-річного чоловіка проблеми з виїздом за кордон, якщо він не пройшов базову загальну військову підготовку та невчасно оновив військово-облікові дані.

"Жодних проблем у чоловіка не виникне", — запевнив громадянку адвокат Юрій Айвазян.

Інший юрист, Владислав Дерій, підтримав свого колегу і зазначив, що такий громадянин має повне право виїжджати за кордон.

"Ніяких проблем не повинно бути, адже чоловіка вже не мають права штрафувати через невчасне оновлення", — наголосив юрист.

Які документи потрібні для виїзду

Дерій також пояснив, які документи повинен мати при собі 21-річний призовник на кордоні, аби виїхати з України.

"Для успішного перетину кордону потрібно мати закордонний паспорт та військово-обліковий документ", — підкреслив Дерій.

Він додав, що замість класичного паперового документу можна мати при союі е-ВОД у "Резерв+".

Нагадаємо, ми раніше писали про те, скільки громадян віком 18-22 роки виїхало до Польщі за перший тиждень після відкриття кордонів.

Додамо, ми повідомляли про те, що Кабмін запропонував покарання за втечу за кордон.

кордон військовозобов'язані виїзд за кордон призовник БЗВП
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
