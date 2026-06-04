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Головна Мобілізація В Україні діють нові штрафи за порушення правил військового обліку

В Україні діють нові штрафи за порушення правил військового обліку

Ua ru
Дата публікації: 4 червня 2026 06:30
В Україні діють нові штрафи за порушення правил військового обліку
Співробітник ТЦК та СП. Фото: Facebook

Українські підприємства, установи та організації мають до 20 червня надати до ТЦК відомості про транспортні засоби та техніку, які перебувають на їхньому балансі. Такий обов'язок передбачено законом "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" і постановою Кабінету міністрів №1921. За невиконання вимог передбачена адміністративна відповідальність.

Розмір штрафу для посадових осіб може сягати 59,5 тисячі гривень, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Верховну Раду.

Звітність подається двічі на рік: до 20 червня і до 20 грудня протягом дії воєнного стану. Керівники підприємств зобов'язані повідомляти інформацію про кількість транспорту, його технічний стан, а також про працівників, які керують відповідною технікою. Для власників водного транспорту передбачено окремі форми звітності.

Кого стосується вимога ТЦК

Подавати відомості мають усі підприємства незалежно від форми власності та сфери діяльності. Це стосується навіть компаній, на балансі яких відсутні автомобілі чи інша техніка. У такому разі необхідно надати так званий нульовий звіт, що підтверджує відсутність транспортних засобів.

Згідно зі статтею 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення, за неподання або несвоєчасне подання такої інформації передбачено штрафи. Після останніх змін законодавства суми стягнень було збільшено. Під час дії воєнного стану посадовим особам може загрожувати штраф від 34 тисяч до 59,5 тисячі гривень, тому підприємствам рекомендують не відкладати подання документів до останнього дня.

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Нагадаємо, Новини.LIVE публікували рекомендації юриста щодо оформлення звернення до ТЦК та СП для зняття штрафних санкцій.

Крім того, Новини.LIVE повідомляли, які кроки можна зробити, якщо рішення про скасування штрафу не було виконано працівниками центру.

штрафи мобілізація ТЦК та СП
Любомир Кучер - редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
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