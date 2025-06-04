Звільнення зі Збройних сил України - коли жінки можуть звільнитися

Звільнення жінок із ЗСУ — коли вони мають таке право
Жінки можуть звільнитися із лав Збройних сил України під час вагітності чи для догляду за малою дитиною. А звільнення за наявності дитини до 18 років може мати місце, якщо обидва члени подружжя служать в армії.
Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.
Права жінок в ЗСУ
В українській армії, як відомо, служать не тільки чоловіки, а й жінки.
Жінки-військовослужбовиці мають такі ж права і обов’язки, як і чоловіки.
Але в деяких моментах українські жінки, які проходять службу у Збройних силах України, мають унікальні права, які доступні лише їм.
Так, жінки мають право на звільнення із ЗСУ за особливих умов.
Причини для звільнення жінок з армії
Однією із таких умов є вагітність військовослужбовиці.
Також звільнитися із ЗСУ мають право жінки, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а також якщо дитина потребує домашнього догляду тривалістю, визначеною в медичному висновку, але не більш як до досягнення нею шестирічного віку.
Крім того, може звільнитися із армії жінка, якщо її чоловік теж проходить військову службу, і подружжя має дітей віком до 18 років.
Нагадаємо, ми раніше писали про те, які причини для звільнення із ЗСУ в 2025 році є чинними для усіх військовослужбовців.
Додамо, ми повідомляли про те, чи можна звільнитися під час війни, якщо закінчився контракт на військову службу.
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