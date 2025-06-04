Звільнення зі Збройних сил України - коли жінки можуть звільнитися

Жінка в ЗСУ. Фото: "Вечірній Київ"

Жінки можуть звільнитися із лав Збройних сил України під час вагітності чи для догляду за малою дитиною. А звільнення за наявності дитини до 18 років може мати місце, якщо обидва члени подружжя служать в армії.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Права жінок в ЗСУ

В українській армії, як відомо, служать не тільки чоловіки, а й жінки.

Жінки-військовослужбовиці мають такі ж права і обов’язки, як і чоловіки.

Але в деяких моментах українські жінки, які проходять службу у Збройних силах України, мають унікальні права, які доступні лише їм.

Так, жінки мають право на звільнення із ЗСУ за особливих умов.

Причини для звільнення жінок з армії

Однією із таких умов є вагітність військовослужбовиці.

Також звільнитися із ЗСУ мають право жінки, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а також якщо дитина потребує домашнього догляду тривалістю, визначеною в медичному висновку, але не більш як до досягнення нею шестирічного віку.

Крім того, може звільнитися із армії жінка, якщо її чоловік теж проходить військову службу, і подружжя має дітей віком до 18 років.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, які причини для звільнення із ЗСУ в 2025 році є чинними для усіх військовослужбовців.

Додамо, ми повідомляли про те, чи можна звільнитися під час війни, якщо закінчився контракт на військову службу.