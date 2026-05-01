Головна Мобілізація ТЦК не можуть самі перекривати дороги: заступник міністра оборони

Дата публікації: 1 травня 2026 13:58
Працівник ТЦК спілкується із водієм. Фото: кдар із відео

Заступник міністра оборони Іван Гаврилюк заявив, що представники Територальних центрів комплектування можуть перекривати дороги для оповіщення про мобілізацію лише за рішенням місцевої Ради оборони. В іншому випадку такі дії незаконні. Також він підтвердив те, що не всі працівники ТЦК носять боді-камери.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на заяву Гаврилюка під час Години запитань до уряду в п’ятницю, 1 травня.

Перекриття доріг ТЦК без дозволу — це порушення

"Дійсно, ще мають місце такі випадки (перекриття смуги дороги ТЦК ред.). Для того, щоб це питання було вирішено, проводиться на сьогоднішній день системна робота в Міністерстві оборони з залученням широкого спектру представників громадської організації, суспільства, безпосередньо військових частин, для того, щоб провести взагалі зміну підходів до подняття мобілізації, оповіщення і проведення даних заходів. Для того, щоб цих ганебних випадків позбутися", — сказав Гаврилюк.

Він наголосив, що рішення щодо зупинки транспорту на дорозі приймається місцевими радами оборони для виконання плану мобілізації.

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко пояснила такі проблеми з мобілізацією тим, що воєнний стан іноді вимагає обмеження прав і свобод. Також вона підтвердила, що не всі представники ТЦК забезпечені боді-камерами.

"Хочу нагадати, що воєнний стан вимагає іноді обмеження прав і свобод", — сказала вона.

Гаврилюк додав, що причиною того, що не всі працівники ТЦК носять камери — це їх відсутність.

"Практично в кожному територіальному центру комплектування є відповідна кількість боді-камер, але відповідно вона не забезпечує того, щоб в наявності це було в кожного працівника ТЦК", — каже він.

Як повідомляли Новини.LIVE, в Україні продовжили воєнний стан та мобілізацію щонайменше до 2 серпня. У такий період віком 18-60 років зобов’язані перебувати на військовому обліку, оновлювати свої дані та мати при собі військово-облікові документи. До військової служби можуть бути залучені і жінки, але на добровільній основі. 

Також Новини.LIVE з посиланням на нардепа Вадима Івченка писали, що в Україні середній вік мобілізованих значно перевищує 40 років. Через це можуть виникати проблеми на передовій. Вдже старшим чоловікам фізично важко виконувати бойові завдання.

Юлія Свириденко мобілізація ТЦК та СП
Іванна Чайка - редактор політичних новин
Автор:
Іванна Чайка
Реклама

