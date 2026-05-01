ТЦК не можуть самі перекривати дороги: заступник міністра оборони

Працівник ТЦК спілкується із водієм. Фото: кдар із відео

Заступник міністра оборони Іван Гаврилюк заявив, що представники Територальних центрів комплектування можуть перекривати дороги для оповіщення про мобілізацію лише за рішенням місцевої Ради оборони. В іншому випадку такі дії незаконні. Також він підтвердив те, що не всі працівники ТЦК носять боді-камери.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на заяву Гаврилюка під час Години запитань до уряду в п’ятницю, 1 травня.

Перекриття доріг ТЦК без дозволу — це порушення

"Дійсно, ще мають місце такі випадки (перекриття смуги дороги ТЦК — ред.). Для того, щоб це питання було вирішено, проводиться на сьогоднішній день системна робота в Міністерстві оборони з залученням широкого спектру представників громадської організації, суспільства, безпосередньо військових частин, для того, щоб провести взагалі зміну підходів до подняття мобілізації, оповіщення і проведення даних заходів. Для того, щоб цих ганебних випадків позбутися", — сказав Гаврилюк.

Він наголосив, що рішення щодо зупинки транспорту на дорозі приймається місцевими радами оборони для виконання плану мобілізації.

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко пояснила такі проблеми з мобілізацією тим, що воєнний стан іноді вимагає обмеження прав і свобод. Також вона підтвердила, що не всі представники ТЦК забезпечені боді-камерами.

"Хочу нагадати, що воєнний стан вимагає іноді обмеження прав і свобод", — сказала вона.

Гаврилюк додав, що причиною того, що не всі працівники ТЦК носять камери — це їх відсутність.

"Практично в кожному територіальному центру комплектування є відповідна кількість боді-камер, але відповідно вона не забезпечує того, щоб в наявності це було в кожного працівника ТЦК", — каже він.

Як повідомляли Новини.LIVE, в Україні продовжили воєнний стан та мобілізацію щонайменше до 2 серпня. У такий період віком 18-60 років зобов’язані перебувати на військовому обліку, оновлювати свої дані та мати при собі військово-облікові документи. До військової служби можуть бути залучені і жінки, але на добровільній основі.

Також Новини.LIVE з посиланням на нардепа Вадима Івченка писали, що в Україні середній вік мобілізованих значно перевищує 40 років. Через це можуть виникати проблеми на передовій. Вдже старшим чоловікам фізично важко виконувати бойові завдання.