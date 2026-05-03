ТЦК можуть почати перевіряти спортзали для пошуків "качків"

Перевірка документів. Фото: УНІАН

В Україні розглядають ідею, щоб представники ТЦК ходили з перевірками по тренажерних залах. Задача полягатиме у пошуках військовозобов'язаних.

Про це в ефірі Radio NV заявив голова Антикорупційної ради при Міноборони України Юрій Гудименко, передає Новини.LIVE.

Де ТЦК почнуть шукати військовозобов'язаних

"Я втомився натурально одночасно бачити повністю заповнені спортивні зали якимись качками, які очевидно кимось заброньовані, але очевидно зараз вони не на роботі, і одночасно дивитися відео про те, як у нас черговий скандал через те, що ТЦК перевищили свої повноваження", — сказав Гудименко.

Він додав, що з цим моментом треба навести порядок, зазначивши, що робота над такою задачею вже відбувається.

"Деталей я надати не можу, тому що я, по-перше, не Рустем Умеров і не розказую закриті історії, по-друге, тому що я не настільки долучений до цих питань, щоб впевнено про них говорити", — резюмував він.

нардеп Олександр Юрченко заявив, що мобілізація в Україні дала ефект і наразі позитивну динаміку відчули навіть ті частини, які раніше майже не отримували поповнення. Проте людей на фронті все ще недостатньо.

за словами нардепа Сергія Нагорняка, з деяких українців можуть зняти бронювання від мобілізації через нестачу особового складу в армії.