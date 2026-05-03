Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїДім та городШтабРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіГламурСтильТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУВійнаМентальне здоровяГороскопFashionЄвробаченняНацвідбірПередоваМандриТрадиціїПогодаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаВійськоХронікиЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксЗдоров'яУкраїна АрхівРезервОгоПризовЕкономісткухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Стиль
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мобілізація ТЦК можуть почати перевіряти спортзали для пошуків "качків"

ТЦК можуть почати перевіряти спортзали для пошуків "качків"

Ua ru
Дата публікації: 3 травня 2026 04:30
ТЦК можуть почати перевіряти спортзали для пошуків "качків"
Перевірка документів. Фото: УНІАН

В Україні розглядають ідею, щоб представники ТЦК ходили з перевірками по тренажерних залах. Задача полягатиме у пошуках військовозобов'язаних.

Про це в ефірі Radio NV заявив голова Антикорупційної ради при Міноборони України Юрій Гудименко, передає Новини.LIVE.

Де ТЦК почнуть шукати військовозобов'язаних

"Я втомився натурально одночасно бачити повністю заповнені спортивні зали якимись качками, які очевидно кимось заброньовані, але очевидно зараз вони не на роботі, і одночасно дивитися відео про те, як у нас черговий скандал через те, що ТЦК перевищили свої повноваження", — сказав Гудименко.

Він додав, що з цим моментом треба навести порядок, зазначивши, що робота над такою задачею вже відбувається.

"Деталей я надати не можу, тому що я, по-перше, не Рустем Умеров і не розказую закриті історії, по-друге, тому що я не настільки долучений до цих питань, щоб впевнено про них говорити", — резюмував він.

Читайте також:

Як повідомляло Новини.LIVE, нардеп Олександр Юрченко заявив, що мобілізація в Україні дала ефект і наразі позитивну динаміку відчули навіть ті частини, які раніше майже не отримували поповнення. Проте людей на фронті все ще недостатньо.

Також ми писали, що за словами нардепа Сергія Нагорняка, з деяких українців можуть зняти бронювання від мобілізації через нестачу особового складу в армії.

мобілізація війна в Україні ТЦК та СП
Любомир Кучер - редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації