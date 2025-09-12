Відео
Головна Мобілізація ВЛК після подачі на бронь — чи треба проходити

ВЛК після подачі на бронь — чи треба проходити

Ua ru
Дата публікації: 12 вересня 2025 12:20
Бронь від мобілізації - ВЛК для бронювання, чи потрібно
Громадянин на ВЛК. Фото: Одеський обласний ТЦК

Якщо документи громадянина подали на оформлення бронювання від мобілізації, його не можуть направити на військово-лікарську комісію. Але це правило працює лише у тому випадку, якщо він раніше був визнаний придатним до військової служби.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Читайте також:

Коли ТЦК не має права направляти на ВЛК

Військово-лікарська комісія є одним із основних елементів як військового обліку, так і мобілізаційного процесу у воєнний час.

До юристів звернувся громадянин, документи якого подали на оформлення броні.

Чоловік поцікавився, чи можуть його направити на військово-лікарську комісію в цей момент.

Адвокат Юрій Айвазян, коментуючи цей випадок, зазначив, що громадянин мав бути взятий на військовий облік в 16 років, також йому мали видати приписне посвідчення.

"Якщо так, то ТЦК не має права направляти Вас на проходження ВЛК, оскільки Ви маєте діючу відстрочку", — підкреслив юрист.

Два  винятки для ВЛК

Айвазян нагадав, що це норма закону, у якій, втім, існують два винятки.

"Військовозобов’язані, у яких строк дії відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період не завершився, на медичний огляд не направляються, крім випадків, коли військовозобов’язані приймаються на військову службу за контрактом, або були визнані обмежено придатними та не проходили повторний медичний огляд з метою визначення їх придатності до військової служби", — наголосив юрист.

Якщо ж громадянин під час постановки на військовий облік був визнаний придатним, то йому зараз не потрібно проходити військово-лікарську комісію.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, як довго має тривати військово-лікарська комісія у звичайному режимі, без додаткових медичних обстежень.

Додамо, ми повідомляли про те, хто може вибирати місце проходження ВЛК та як це зробити.

мобілізація бронювання відстрочка ВЛК обмежено придатні
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
