У Міністерстві освіти повідомили, що на канікулах не планується мобілізувати студентів

Студенти виходять з занять. Ілюстраційне фото: Freepik

Міністр освіти України Оксен Лісовий спростував інформацію про можливу мобілізацію студентів та викладачів під час канікул. Він запевнив, що попри чутки в Україні не планують мобілізувати студентів, аспірантів, науковців та педагогічних працівників, які мають право на відстрочку від призову, навіть під час літніх канікул.

Про це повідомляє портал Район Освіта.

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Що конкретно відомо про можливість мобілізації студентів

Оксен Лісовий запевнив, що будь-які розбіжності в підзаконних актах чи документах, ініційованих ЦОВВ стосовно мобілізації освітян, будуть врегульовані відповідно до чинного законодавства про мобілізацію.

Міністр наголосив, що жодних дискусій щодо мобілізації студентів, аспірантів, науковців та педагогічних працівників, які мають право на відстрочку відповідно до Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", не ведеться на урядовому рівні.

Поширення інформації про можливу мобілізацію освітян пов'язане з неточностями в постанові Кабінету Міністрів України про порядок відстрочки від призову на військову службу. Після переговорів з урядом будуть запроваджені зміни в документі, які усунуть неточності й гарантуватимуть право освітян на відстрочку від мобілізації протягом усього року.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, чи можливий виїзд аспіранта за кордон.

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