Україна
Студент до 25 років — коли його мобілізують

Студент до 25 років — коли його мобілізують

Ua ru
Дата публікації: 11 серпня 2025 20:00
Мобілізація студентів до 25 років — коли це можливо
Студенти в аудиторії. Фото: "Львівська політехніка"

Якщо студент віком до 25 років змінює місце навчання, то після відрахування з одного вишу і до зарахування до іншого його не можуть мобілізувати до ЗСУ. Але є один виняток, коли мобілізація стає можливою.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Читайте також:

Студент, молодший 25 років — можливість мобілізації

До юристів звернувся громадянин, який зараз навчається у одному із вищих навчальних закладів України.

Чоловік поцікавився, чи можуть його мобілізувати в момент, коли він буде змінювати місце навчання.

Студент додав, що йому ще немає 25 років, але він мав статус "обмежено придатний".

"За таких обставин після відрахування з ВНЗ можуть мобілізувати, оскільки маєте статус обмежено приданого, тобто вважаєтесь військовозобов'язаним", — зазначив у відповіді громадянину адвокат Юрій Айвазян.

Чому такий студент не отримає відстрочку

Крім того, підкреслив юрист, у такого студента б були проблеми із оформленням відстрочки.

"До того ж після отримання нового витягу з ЄДЕБО Вам не вдасться одразу подавати заяву на відстрочку через те, що у витягу буде зазначено, що Ви порушуєте послідовність освіти, й прийдеться звертатись до суду, аби довести зворотне", — наголосив Айвазян.

Тож, резюмував адвокат, у такій ситуації є цілком реальним варіант мобілізації студента, якому не виповнилося 25 років.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи мобілізують до Збройних сил України аспірантів.

Додамо, ми повідомляли про те, хто із студентів отримає відстрочку, а кому відмовлять у цьому праві.

студенти військовий облік мобілізація відстрочка обмежено придатні
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
