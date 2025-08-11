Мобілізація студентів до 25 років — коли це можливо

Студенти в аудиторії. Фото: "Львівська політехніка"

Якщо студент віком до 25 років змінює місце навчання, то після відрахування з одного вишу і до зарахування до іншого його не можуть мобілізувати до ЗСУ. Але є один виняток, коли мобілізація стає можливою.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Студент, молодший 25 років — можливість мобілізації

До юристів звернувся громадянин, який зараз навчається у одному із вищих навчальних закладів України.

Чоловік поцікавився, чи можуть його мобілізувати в момент, коли він буде змінювати місце навчання.

Студент додав, що йому ще немає 25 років, але він мав статус "обмежено придатний".

"За таких обставин після відрахування з ВНЗ можуть мобілізувати, оскільки маєте статус обмежено приданого, тобто вважаєтесь військовозобов'язаним", — зазначив у відповіді громадянину адвокат Юрій Айвазян.

Чому такий студент не отримає відстрочку

Крім того, підкреслив юрист, у такого студента б були проблеми із оформленням відстрочки.

"До того ж після отримання нового витягу з ЄДЕБО Вам не вдасться одразу подавати заяву на відстрочку через те, що у витягу буде зазначено, що Ви порушуєте послідовність освіти, й прийдеться звертатись до суду, аби довести зворотне", — наголосив Айвазян.

Тож, резюмував адвокат, у такій ситуації є цілком реальним варіант мобілізації студента, якому не виповнилося 25 років.

