На Чернігівщині чоловіка доставили до ТЦК, хоча він сам виховує сина: подробиці справи

Т.в.о начальника Чернігівського ОТЦК та СП Михайло Хомчук та начальник групи комунікацій Чернігівського ОТЦК та СП Артем Тютюнник. Фото: Новини.LIVE

На Чернігівщині до територіального центру комплектування доставили Геннадія Василенка, який, за даними його представників, самостійно виховує 14-річного сина Платона. Чоловік просив відпустити його хоча б на певний час, однак у ТЦК нібито не відреагували на його прохання. Водночас представник ТЦК зазначив, що скарг щодо цієї ситуації вони не отримували.

Про це стало відомо під час засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування можливих порушень законодавства України у сфері оборони, антикорупційного законодавства України та дотримання прав і свобод людини під час дії воєнного стану, передає журналістка Новини.LIVE Анна Сірик.

Чоловіка доставили до ТЦК, хоча він сам виховує сина: подробиці справи

Як стало відомо під час засідання, Василенко проживає разом із сином у селі Рогіще Чернігівського району. Дитина проживає з батьком на підставі рішення суду.

"Геннадій просив, щоб його відпустили хоча б на якийсь час до дитини, але ТЦК на це ніяк не реагували. Він навіть не міг подзвонити, щоб хтось побув із Платоном, телефон забрали", — розповів його представник на ТСК.

Він також зазначив, що мати дитини фактично не бере участі в її вихованні та виїхала за кордон. З жінки стягуються аліменти, тоді як батько є єдиною людиною, яка забезпечує сина та займається його вихованням.

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Крім того, на утриманні чоловіка перебуває батько з інвалідністю 1940 року народження.

Як писали Новини.LIVE, на Чернігівщині мобілізували Миколу Куліченка, який у 2022 році пережив російські катування, розстріл і зміг вибратися з могили після поранення. Його двох братів російські військові вбили. У ТЦК заявили, що на момент мобілізації чоловік не мав оформлених підстав для відстрочки та був визнаний придатним до служби.

Також Новини.LIVE повідомляли, що на Хмельниччині бронювання від мобілізації отримали 340 священнослужителів, серед яких 319 керівників релігійних організацій та 21 священник, який працює за трудовим договором. Найбільше заброньованих представників ПЦУ — 130, також бронь отримали 65 католиків, 48 баптистів, 44 п’ятидесятники та 22 греко-католики.