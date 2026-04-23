Чоловік інформував про пересування працівників ТЦК: вирок суду

Чоловік тримає смартфон у руках, чоловік із працівником ТЦК та СП. Фото ілюстративне: колаж Новини.LIVE

Житель Полтавського району перешкоджав діяльності ЗСУ під час воєнного стану. Порушник поширював інформацію про місця, де групи оповіщення проводили мобілізаційні заходи. Суд уже обрав йому покарання.

Про це 21 квітня повідомив Полтавський обласний ТЦК та СП, передає Новини.LIVE.

Деталі справи

За даними суду, упродовж минулого року фігурант систематично публікував у Viber-спільноті повідомлення про місця, де перебували мобільні групи ТЦК і поліції. Чоловік писав про пересування військовослужбовців на території Ковалівки Полтавського району та локації, де вони здійснювали мобілізаційні заходи.

"Слідство встановило, що такі дії дозволяли військовозобов’язаним уникати зустрічей із представниками ТЦК, що фактично знижувало ефективність мобілізації", — зазначили в регіональному військкоматі.

Обвинувачений діяв умисно. Публікації він робив із мобільного телефону. Про конспірацію не думав — писав із власного акаунту в месенджері.

Рішення суду

Під час засідання фігурант повністю визнав свою провину, розкаявся та уклав угоду із прокурором. Суд врахував як пом'якшувальні обставини те, що чоловік раніше не мав судимостей і утримує неповнолітню дитину.

Порушнику призначили п'ять років в'язниці, але замінили покарання двома роками іспитового строку. Крім того, у засудженого конфіскують мобільний телефон Samsung Galaxy A56 5G, за допомогою якою він робив публікації.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на "Судово-юридичну газету" повідомляв, що у Вінниці оштрафували чоловіка, який після отримання повістки не з'явився до ТЦК та СП. Аби захистити свої права, військовозобов'язаний звернувся до суду. Суд підтримав позивача та скасував штраф.

Також Новини.LIVE з посиланням на Полтавський обласний ТЦК та СП писав, що житель Полтавщини ухилився від мобілізації. У суді чоловік пояснив, що має проблеми зі здоров'ям і доглядає за літніми батьками. Попри це, суд визнав його винним і призначив покарання у вигляді трьох років в'язниці.