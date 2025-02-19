Мобілізація в Україні 2025 — як чоловікам оскаржити відмову у наданні відстрочки

Військовозобов'язаний чоловік в ТЦК та СП. Фото: facebook.com/ZolochivRCZ

Деякі військовозобов'язані громадяни України під час воєнного стану та загальної мобілізації мають право оформити відстрочку від військової служби. Для цього необхідно подати певний перелік документів, які підтверджують право на звільнення, до ТЦК та СП. Проте, трапляються випадки, коли центри комплектування можуть відмовити особам в наданні цього права.

Як у такому разі українцям оскаржити рішення ТЦК та СП, пояснила адвокатка Дар'я Тарасенко.

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За словами правозахисниці, у військовозобов'язаного чоловіка повинні бути докази, що йому дійсно відмовили та таке рішення було неправомірним. Зокрема, варто мати копію заяви на відстрочку, а також усі можливі додатки та повідомлення про відмову в наданні відстрочки.

Крім цього, суд може запросити копію протокольного рішення комісії про відмову в наданні відстрочки. Якщо ви не можете отримати ці документи від ТЦК, згодом суд можна просити витребувати ці докази у відповідача, тобто у територіального центру.

Військовозобов'язаний чоловік в ТЦК та СП. Фото: facebook.com/Vinnica omvk

Далі Дар'я Тарасенко зазначила, що вкрай важливо правильно скласти текст позовної заяви. Можливо для цього вам знадобиться допомога кваліфікованого адвоката. В обов'язковому порядку слід сплатити судовий збір (лише в деяких окремих випадках закон може звільнити особу від обов'язку платити його). Далі слід подати позов до відповідного окружного адміністративного суду та очікувати ухвали про відкриття провадження.

Як підсумувала адвокатка, суд, найімовірніше, призначить справу до розгляду в порядку спрощеного провадження за відсутності судових засідань. В цьому випадку суд збере документи від обох сторін спору, розгляне справу на підставі цих документів та ухвалить рішення.

Вона додала, що рішення має бути ухвалено протягом 60 днів з дня відкриття провадження по справі. Однак цього строку суди не завжди дотримуються.

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