Мобилизация в Украине 2025 — как мужчинам обжаловать отказ в предоставлении отсрочки

Военнообязанный мужчина в ТЦК и СП. Фото: facebook.com/ZolochivRCZ

Некоторые военнообязанные граждане Украины во время военного положения и всеобщей мобилизации имеют право оформить отсрочку от военной службы. Для этого необходимо подать определенный перечень документов, подтверждающих право на освобождение, в ТЦК и СП. Однако, бывают случаи, когда центры комплектования могут отказать лицам в предоставлении этого права.

Как в таком случае украинцам обжаловать решение ТЦК и СП, объяснила адвокат Дарья Тарасенко.

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По словам правозащитницы, у военнообязанного мужчины должны быть доказательства, что ему действительно отказали и такое решение было неправомерным. В частности, стоит иметь копию заявления на отсрочку, а также все возможные приложения и сообщения об отказе в предоставлении отсрочки.

Кроме этого, суд может запросить копию протокольного решения комиссии об отказе в предоставлении отсрочки. Если вы не можете получить эти документы от ТЦК, впоследствии суд можно просить потребовать эти доказательства у ответчика, то есть у территориального центра.

Военнообязанный мужчина в ТЦК и СП. Фото: facebook.com/Vinnica omvk

Далее Дарья Тарасенко отметила, что крайне важно правильно составить текст искового заявления. Возможно, для этого вам понадобится помощь квалифицированного адвоката. В обязательном порядке следует оплатить судебный сбор (только в некоторых отдельных случаях закон может освободить лицо от обязанности платить его). Далее следует подать иск в соответствующий окружной административный суд и ожидать постановления об открытии производства.

Как подытожила адвокат, суд, скорее всего, назначит дело к рассмотрению в порядке упрощенного производства при отсутствии судебных заседаний. В этом случае суд соберет документы от обеих сторон спора, рассмотрит дело на основании этих документов и примет решение.

Она добавила, что решение должно быть принято в течение 60 дней со дня открытия производства по делу. Однако этого срока суды не всегда придерживаются.

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