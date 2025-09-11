Уточнення військово-облікових даних в Резерв+ 2025 - як це зробити

Застосунок "Резерв+". Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнєцов

Військовозобов’язаний громадянин має право уточнити військово-облікові дані через застосунок "Резерв+". Але це не звільнить його від оголошення у розшук за інші проблеми, скажімо неявку за повісткою.

Про це написали на порталі "Юристи.UA".

Реклама

Читайте також:

Уточнення даних в 2025 році

В 2024 році, після змін до законодавства, усі військовозобов’язані громадяни мали пройти процес уточнення військово-облікових даних.

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, чи може він уточнити дані зараз, 2025 року, дистанційно, за допомогою застосунку "Резерв+".

"Так, Ви можете уточнити дані через "Резерв+", — підкреслив у відповіді громадянину юрист Владислав Дерій.

Дерій додав, що штрафу за неоновлення даних не буде, проте, можливо, буде розшук за неявку за повісткою або з іншої причини.

Інші підстави для розшуку

Інший юрист, адвокат Юрій Айвазян, підтвердив, що уточнення військово-облікових даних через "Резерв+" в 2025 році можливе.

Крім того, підкреслив Айвазян, за неоновлення даних накладати стягнення вже не мають права, оскільки сплинули строки, визначені статтею 38 КУпАП.

"Проте, окрім несвоєчасного оновлення даних, ТЦК має інші підстави для внесення даних про порушення правил військового обліку до Реєстру та подання Вас у розшук", — наголосив адвокат.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що робити зі статусом "потребує уточнення" у "Резерв+".

Додамо, ми повідомляли про те, в чому різниця між оновленням та уточненням військово-облікових даних.