В ТЦК объяснили, учитывают ли военно-учетную специальность при мобилизации

Бойцы Вооруженных сил Украины. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Замглавы мобилизационного отдела Территориального центра комплектования Соломенского района Киева подполковник Павел Литвин заявил, что военно-учетная специальность (ВУС) вытекает из образования и специальности человека. Однако это не означает, что эту специальность нельзя менять.

Об этом Павел Литвин рассказал в интервью Громадському, опубликованном в четверг, 23 мая.

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Как определяется военно-учетная специальность

Подполковник отметил, что чем больше профессиональных возможностей у военнообязанного, тем больше у него специальностей, подтвержденных соответствующими документами. К тому же, во время военной службы ВУС могут меняться.

По словам Литвина, если человек получил водительское удостоверение грузовика 30 лет назад, но нет практики, то он не сможет получить такую специальность. Эти аспекты выясняются с представителем ТЦК лично.

"У многих значится военно-учетная специальность "строитель — подсобный рабочий", потому что эти люди после получения приписного в возрасте 17 лет больше не появлялись в военкомате. Следовательно, ТЦК не располагает информацией об их образовании. Такую ВУС дают людям без профессионального образования. Человек может быть хоть дирижером, но в ТЦК будет числиться подсобным рабочим. Хотите иметь соответствующую ВУС — обновляйте свои данные в ТЦК", — пояснил Литвин.

Влияет ли ВУС на мобилизацию

Он добавил, что мобилизация лиц из ВУС осуществляется по потребностям фронта. Сначала ТЦК отправляет мобилизованных в учебные центры для прохождения базовой общей военной подготовки, где при желании можно изменить ВУС. То есть специальность в учетной карточке не определяет конкретных обязанностей в армии или немедленного направления в части.

Напомним, что в Украине 18 мая вступил в силу новый закон о мобилизации, согласно которому мужчинам призывного возраста нужно обновить свои учетные данные в течение 60 дней. Павел Литвин объяснил, в каком случае нужно идти именно в военкомат.

Также Литвин рассказал, что означают статусы в карточке военнообязанного в приложении "Резерв+".