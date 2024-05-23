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У ТЦК роз'яснили, що означають статуси у картці військовозобов'язаного

23 травня 2024 19:20
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
У ТЦК роз'яснили, що означають статуси у картці військовозобов'язаного
Військовозобов'язаний у ТЦК. Фото: УНІАН
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

В застосунку "Резерв+" користувачі можуть побачити такі статуси, як "у розшуку", "знято з обліку" тощо. У ТЦК розповіли, що вони означають.

Про це розповів заступник начальника мобілізаційного відділу ТЦК Солом’янського району Києва Павло Литвин у коментарі виданню Hromadske у четвер, 23 травня.

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Статуси військовозобов'язаних

У додатку резерв користувачі можуть побачити такі статуси:

  • "Уточнюється" — це означає, що дані, які ви внесли для оновлення, перебувають у процесі перевірки. Наприклад, якщо ви подали документ, що підтверджує ваш статус студента, цю інформацію перевірять за реєстрами Міністерства освіти.
  • "Підлягає призову" — означає, що ви можете бути призвані на військову службу. Ви можете чекати на повістку або надати документи, які виключають можливість призову.
  • "Тимчасово непридатний" — цей статус присвоюється за медичними показниками, якщо військово-лікарська комісія визначила, що ви потребуєте лікування або реабілітації.
  • "У розшуку" — означає, що вас не було на обліку протягом тривалого часу, наприклад, якщо ви не з’являлися для реєстрації з часу отримання свідоцтва про приписку.
  • "Знято" — означає, що вас зняли з військового обліку через зміну місця проживання або стан здоров’я.
  • "Виключено" — це статус для осіб, які були виключені з обліку за віком, станом здоров’я або через судимість за тяжкі злочини. Також це стосується осіб, які перейшли на військову службу.

Статуси можуть змінюватися, залежно від ситуації, тому важливо своєчасно оновлювати особисті дані.

Як відомо, 18 травня набув чинності новий закон про мобілізацію в Україні. Тепер українці мають 60 днів на оновлення даних в ТЦК, ЦНАПах і в додатку Резерв+.

Раніше ми писали, як має відбуватися процес вручення повісток головами ОСББ та за яких умов повістка вважається врученою

Також ми інформували, чи мають право ТЦК та поліція затримувати людей на вулицях.

українці
Україна
мобілізація
ТЦК та СП
військовозобов'язані

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