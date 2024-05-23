Яка небезпека існує через ухилення чоловіків від мобілізації

Офіцер "Азову" Владислав Дутчак. Фото: скриншот з відео

В Україні 18 травня набув чинності новий закон про мобілізацію, згідно з яким чоловіки призовного віку 18-60 років повинні оновити свої облікові дані протягом 60 днів. Однак велика кількість військовозобов'язаних намагаються уникнути служби в армії.

Чим це загрожує для України пояснив офіцер полку "Азов", учасник оборони "Азовсталі" Владислав Дутчак з позивним "Доцент".

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Чим небезпечне ухилення від мобілізації

За словами військового, у росіян діє "сталінська модель" закидування м’ясом в м’ясних штурмах і це треба доносити до українців, які вважають, що їм вдасться "відпетляти" від мобілізації. Йдеться про тих громадян, які мають високий потенціал, здоров’я, але думають, що вони "не народжені для війни".

"Та ніхто не народжений для війни! Так, війна це природний стан українців, але ж людина не народжується воїном з мечем в руках, людина формує свій світогляд. Треба розуміти, що, не дай Боже, упаде фронт і будуть ще якісь території окуповані, цих людей просто візьмуть на облік і поженуть у військкомати", — наголосив він.

Доцент пригадав, що сталося з Донецькою філармонією: тоді людей, які просто грали на скрипках і духових — викликали в військкомат, видали "калашмати", залізні каски і відправили на Маріуполь, де вони полягли.

"І серед них були люди, які навіть симпатизували Україні. Але вони не цікавилися політикою, вели усталений образ життя в Донецьку, вони себе заспокоювали, але так не вийде!", — наголосив він.

Скриншот допису "Доцента"

Раніше юрист Антон Ревенко розповів, що чоловікам, які не оновлять свої дані у ТЦК або зроблять це несвоєчасно — загрожує штраф. Також їм доведеться сплатити виконавчі збори.

Крім того, у Хмельницькій області судили 23-річного чоловіка, якому тричі вручали повістку. Однак він відмовлявся від мобілізації та говорив, що боїться служити в армії.