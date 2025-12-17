Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мобілізація Бронювання чи штраф — що треба зробити перш за все

Бронювання чи штраф — що треба зробити перш за все

Ua ru
Дата публікації: 17 грудня 2025 15:25
Бронювання від мобілізації - чи потрібно спочатку сплатити штраф
Громадянин пише заяву в ТЦК. Фото: "Суспільне"

Якщо військовозобов’язаний громадянин має несплачений штраф, але не перебуває у розшуку, він може отримати бронювання. А після цього можна займатися вирішенням питання штрафу.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.

Реклама
Читайте також:

Бронювання без червоної стрічки

В Україні продовжується процес загальної мобілізації, під час якої частина військовозобов'язаних громадян має право бронювання.

До юристів звернувся такий громадянин, який поцікавився, що йому потрібно зробити спочатку — отримати бронь чи розібратися зі штрафом, який вказаний у його профілі в застосунку "Резерв+".

"Якщо у Вас немає червоної стрічки та повідомлення про розшук, то рекомендую спочатку просити роботодавця, щоб Вас забронював", — зазначив у відповіді громадянину юрист Владислав Дерій.

Що робити після броні

Юрист пояснив, що цей процес зараз займає лише 24 години.

"Після оформлення броні вже можете вирішувати питання зі штрафом", — наголосив Дерій.

Він зазначив, що у такій ситуації громадянин має два варіанти — або оскаржувати штраф, або сплачувати його.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, скільки часу займає бронювання в "Дії".

Додамо, ми повідомляли про те, чи можливе бронювання без оновлених даних.

штраф мобілізація бронювання ТЦК та СП військовозобов'язані
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації