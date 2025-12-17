Бронювання від мобілізації - чи потрібно спочатку сплатити штраф

Громадянин пише заяву в ТЦК. Фото: "Суспільне"

Якщо військовозобов’язаний громадянин має несплачений штраф, але не перебуває у розшуку, він може отримати бронювання. А після цього можна займатися вирішенням питання штрафу.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.

В Україні продовжується процес загальної мобілізації, під час якої частина військовозобов'язаних громадян має право бронювання.

До юристів звернувся такий громадянин, який поцікавився, що йому потрібно зробити спочатку — отримати бронь чи розібратися зі штрафом, який вказаний у його профілі в застосунку "Резерв+".

"Якщо у Вас немає червоної стрічки та повідомлення про розшук, то рекомендую спочатку просити роботодавця, щоб Вас забронював", — зазначив у відповіді громадянину юрист Владислав Дерій.

Що робити після броні

Юрист пояснив, що цей процес зараз займає лише 24 години.

"Після оформлення броні вже можете вирішувати питання зі штрафом", — наголосив Дерій.

Він зазначив, що у такій ситуації громадянин має два варіанти — або оскаржувати штраф, або сплачувати його.

