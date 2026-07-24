В Україні можуть змінити систему мобілізації без нових законів: адвокат пояснив як

Засідання парламенту, представники ТЦК. Фото: пресслужба Ради, Вінниця.info. Колаж: Новини.LIVE

Світлана Красноштан Редактор

Перехід від примусової мобілізації до повноцінної рекрутингової системи можливий уже зараз. Він не потребує ухвалення нових законів Верховною Радою. Для цього уряду та Міністерству оборони достатньо внести зміни до підзаконних актів і почати впроваджувати нову модель комплектування війська.

Таку думку висловив адвокат Сергій Старенький в ефірі Київ24, передає Новини.LIVE.

Мобілізація без примусу: адвокат розповів, що потрібно зробити

За словами адвоката, чинне законодавство вже дозволяє запровадити низку змін без участі парламенту. Для цього, за його словами, Кабінету міністрів та Міністерству оборони необхідно ухвалити відповідні постанови, накази та інші підзаконні акти.

"Зараз багато речей можна змінити без депутатів. Тобто просто беріть законодавство діюче, вносити відповідні підзаконні акти, постанови, накази і так далі. Це дуже хороша перспектива", — зазначив Старенький.

Він наголосив, що сучасна система комплектування Збройних сил має ґрунтуватися на рекрутингу, а не на примусових заходах. На його думку, військові частини повинні самі пропонувати потенційним кандидатам зрозумілі умови служби, конкурентну оплату, соціальні гарантії та додаткові переваги.

Адвокат вважає, що йдеться, зокрема, про забезпечення житлом, речовим майном та іншими видами підтримки, які можуть стати мотивацією для вступу до війська. За його словами, саме така модель дозволить зробити службу більш привабливою для громадян.

"Не через ТЦК, якого люди бояться, не через примусові якісь заходи, а відповідна робота, оплата цієї роботи, забезпечення умов контракту, можливо якісь додаткові можливості... Тому це перспектива дуже хороша і я радий, що вона починає працювати", — сказав він.

Водночас Старенький підкреслив, що для реалізації такої моделі не потрібно чекати на ухвалення нових законів. На його переконання, необхідні рішення вже зараз можуть ухвалювати уряд та Міністерство оборони в межах своїх повноважень.

Як писали Новини.LIVE, укладання контракту на проходження військової служби є підставою для увільнення працівника від роботи, однак одного усного повідомлення роботодавцю недостатньо. Для оформлення кадрових документів необхідно надати офіційне підтвердження початку служби. Після отримання цих документів роботодавець видає наказ про увільнення, а за працівником зберігаються місце роботи та посада.

Також Новини.LIVE повідомляли, що поліцейські можуть вимагати паспорт лише у випадках, визначених законом. Тоді як під час воєнного стану військово-облікові документи у чоловіків мають право перевіряти уповноважені працівники ТЦК та СП, поліцейські, а також прикордонники в прикордонній смузі без додаткових підстав.