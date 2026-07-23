Нові мотиваційні контракти для військових: як перейти без завершення чинного договору

Військовий на фронті, контракт Міноборони. Фото: Генштаб ЗСУ, УНІАН. Фото: Новини.LIVE

Міністерство оборони роз'яснило порядок переходу військовослужбовців на нові мотиваційні контракти. Для цього не потрібно чекати завершення чинного контракту — його дія припиняється одразу після укладення нового. Водночас нова система передбачає фіксований строк служби, гарантоване право на звільнення після його завершення та низку додаткових соціальних гарантій.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Міністерство оборони України.

Як перейти на новий контракт

У Міноборони пояснили, що чинні військовослужбовці можуть перейти на новий мотиваційний контракт, подавши відповідний рапорт. Для військових Збройних сил України та Державної спеціальної служби транспорту це можна зробити через застосунок "Армія+", а в інших випадках — подати паперовий рапорт за підпорядкованістю.

Документ мають розглянути протягом 14 днів. Після його погодження військовослужбовець може підписати новий контракт, який набирає чинності з дати, визначеної наказом по особовому складу. При цьому попередній контракт автоматично припиняє свою дію, тому чекати завершення його строку не потрібно.

Укласти новий контракт можна лише з тим підрозділом, у якому військовий уже проходить службу. Якщо ж він планує служити в іншій військовій частині, спочатку необхідно оформити офіційне переведення, а вже після цього подавати рапорт.

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Які строки служби передбачені

Мотиваційні контракти укладаються на 10 або 24 місяці залежно від посади та підрозділу. Перелік бойових посад і військових частин, для яких діє 10-місячний контракт, затверджує Міністерство оборони окремим наказом.

Головною особливістю нової системи є те, що після завершення визначеного строку військовослужбовець отримує гарантоване право на звільнення незалежно від дії воєнного стану. Якщо він вирішить завершити службу, держава надасть йому відстрочку від повторного призову — базові шість місяців, а також додатковий термін залежно від бойового досвіду та загальної тривалості служби.

Які гарантії передбачає контракт

Крім права на звільнення після завершення контракту, військовослужбовці отримають низку інших гарантій. Зокрема, держава забезпечить навчання у разі призначення на нову військову спеціальність, можливість кар'єрного зростання, одноразову допомогу після укладення першого контракту, щомісячне грошове забезпечення, бойові виплати, надбавки, відпустки, пільгову іпотеку та інші соціальні гарантії для військових і членів їхніх сімей.

У самому контракті фіксуватимуться основні умови проходження служби: військова частина та посада, строк дії контракту, права й обов'язки військовослужбовця, соціальні гарантії, а також порядок його продовження або припинення. Якщо військовий планує залишитися на службі після завершення контракту, він має повідомити про це командування не пізніше ніж за три місяці до закінчення його строку. Якщо такого повідомлення не буде, після завершення контракту військовослужбовця звільнять зі служби.

Раніше Новини.LIVE писали, що інформація про відсутність статусу розшуку в застосунку "Резерв+" сама по собі не звільняє військовозобов'язаного від можливого призову. Як пояснила адвокатка Марина Суткович, визначальними є норми чинного законодавства: мобілізації підлягають чоловіки віком від 25 до 60 років, які визнані придатними до військової служби та не мають оформленої відстрочки або бронювання. Вона також закликала не орієнтуватися виключно на дані в застосунку, а завчасно подбати про належне оформлення документів, якщо існують законні підстави для отримання відстрочки чи бронювання.

Також Новини.LIVE повідомляли, що новий Кабінет міністрів поки не змінюватиме порядок бронювання військовозобов'язаних через застосунок "Дія". Уряд вирішив відкласти це питання, оскільки попередні пропозиції потребують додаткового аналізу та врахування можливих ризиків.