Зеленський підписав закон про річну відстрочку для військових за контрактом 18–25

Українські військові. Фото: Генштаб ЗСУ

Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 9 березня, підписав закон про річну відстрочку від мобілізації для військових, що уклали "Контракт 18-25". Проєкт зареєстрували у Верховній Раді ще 31 липня 2025 року.

Про це йдеться в карточці закону, передає Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Відстрочка від мобілізації воїнам, які підписали "Контракт 18-25"

Закон 17 лютого відправили Зеленському, а 9 березня його повернули з підписом глави держави.

Законопроєкт. Фото: скриншот

Закон передбачає 12-місячну відстрочку від мобілізації для громадян віком від 18 до 25 років, які під час воєнного стану підписали річний контракт і були звільнені після його завершення.

Мобілізація в Україні — що варто знати

Ексзаступник генпрокурора Микола Голомша заявив, що поліцейські мають доступ до тих самих баз, що й представники ТЦК, тому вони можуть зупиняти чоловіків для перевірки.

А громадяни з інвалідністю, встановленою безстроково, не підлягають мобілізації. Водночас, щоб уникнути можливих непорозумінь, відстрочку все ж рекомендується оформити.

Юрист ГО "Громадське платформа" Сергій Кошель заявив, що розшук ТЦК має певний термін дії, але автоматично не зникає.

Раніше очільник підкомітету з державної безпеки, оборони й оборонних інновацій профільного парламентського комітету Федір Веніславський заявив, що в Україні весною можуть змінитися мобілізаційні заходи.