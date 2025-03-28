Відстрочка через вагітність дружини — чи можна оформити відстрочку з такої причини

Чоловік з вагітною дружиною. Фото: Unsplash

Військовозобов’язаний чоловік не може отримати відстрочку від мобілізації через вагітність дружини. Це неможливо навіть у ситуації, коли дружина не має інших близьких родичів, які б допомагали їй під час вагітності.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат В’ячеслав Кирда.

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Вагітність дружини і відстрочка

Частина військовозобов’язаних громадян, які отримали відстрочку від мобілізації, оформили її через наявність близьких родичів, яким потрібен постійний догляд.

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, чи може він оформити відстрочку, якщо його дружина вагітна, а він планує допомагати їй у цей період.

Чоловік зазначив, що його дружина є сиротою, тож не має жодних інших близьких родичів, які б допомагали їй у скрутних ситуаціях під час вагітності.

Догляд за вагітною, навіть сиротою, — не аргумент

Адвокат В’ячеслав Кирда зазначив, що вагітність дружини сама по собі не є підставою для відстрочки, навіть у ситуації, коли у жінки немає інших родичів.

"На жаль, але ні, ці обставини не надають вам права на відстрочку від мобілізації", — підкреслив юрист.

Вагітність не вважається хворобою, тому догляд за вагітною — це не підстава для уникнення військової служби.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, коли ТЦК все ж може надати відстрочку через вагітність дружини військовозобов’язаного.

Додамо, ми повідомляли про те, чи можна отримати відстрочку, якщо маєш двох неповнолітніх дітей, а дружина вагітна третьою дитиною.