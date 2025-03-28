Отсрочка из-за беременности жены — можно ли оформить отсрочку по такой причине

Беременность жены — можно ли получить отсрочку
Военнообязанный мужчина не может получить отсрочку от мобилизации из-за беременности жены. Это невозможно даже в ситуации, когда у жены нет других близких родственников, которые бы помогали ей во время беременности.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Вячеслав Кирда.
Беременность жены и отсрочка
Часть военнообязанных граждан, получивших отсрочку от мобилизации, оформили ее из-за наличия близких родственников, которым нужен постоянный уход.
К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, может ли он оформить отсрочку, если его жена беременна, а он планирует помогать ей в этот период.
Мужчина отметил, что его жена является сиротой, поэтому у нее нет никаких других близких родственников, которые бы помогали ей в трудных ситуациях во время беременности.
Уход за беременной, даже сиротой — не аргумент
Адвокат Вячеслав Кирда отметил, что беременность жены сама по себе не является основанием для отсрочки, даже в ситуации, когда у женщины нет других родственников.
"Увы, но нет, данные обстоятельства не дают вам права на отсрочку от мобилизации", — подчеркнул юрист.
Беременность не считается болезнью, поэтому уход за беременной — это не основание для избежания военной службы.
Напомним, мы ранее писали о том, когда ТЦК все же может предоставить отсрочку из-за беременности жены военнообязанного.
Добавим, мы сообщали о том, можно ли получить отсрочку, если у тебя двое несовершеннолетних детей, а жена беременна третьим ребенком.
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