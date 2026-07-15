Відпустка військового: навіщо двічі звертатися до ТЦК

Військовий у відпустці. Фото: УНІАН. Колаж: Hoвини.LIVE

Світлана Красноштан Редактор

Військовослужбовець Збройних сил України має право на щорічну відпустку. Під час відпустки він двічі має відвідати найближчий територіальний центр комплектування. Уперше це потрібно зробити після прибуття до місця проведення відпустки, а удруге уже перед вибуттям до місця служби.

Як повідомляють Hoвини.LIVE, про це написали на порталі uristy.ua.

Відпустка в армії

Військовослужбовці ЗСУ зберігають ті самі права, як і цивільні громадяни України. Це стосується як контрактників, так і мобілізованих військовослужбовців.

Військові, зокрема, мають право на відпустку. Щорічна відпустка надається громадянину, який служить у ЗСУ, або повністю, або кількома частинами.

Відповідним чином військовому виплачується і грошова допомога на оздоровлення. Якщо військовий бере відпустку кількома частинами, то кошти виплачуються перед основною, другою частиною відпустки.

Навіщо відпускнику іти в ТЦК

До юристів звернувся громадянин, який проходить військову службу в Збройних силах України. Чоловік поцікавився, чи має якісь обов’язки, пов’язані із відпусткою.

Юристи, коментуючи цю ситуацію, пояснили, що під час відпустки військовослужбовець має відвідати ТЦК за місцем проведення відпустки. Причому, наголосив юрист Владислав Дерій, візитів до ТЦК має бути два.

Дерій пояснив причину: "Після прибуття до місця проведення відпустки Ви повинні не пізніш як наступного дня стати на облік у найближчому територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки. А за день перед вибуттям до місця служби маєте знятися з обліку ТЦК".

Нагадаємо, Hoвини.LIVE раніше писали про те, скільки триває відпустка військовослужбовця за сімейними обставинами.

Військовослужбовець Збройних сил України має право на відпустку за сімейними обставинами. Юристи пояснили, якою є максимальна тривалість такої відпустки.

Додамо, Hoвини.LIVE повідомляли про те, коли військовий може піти у першу відпустку після мобілізації.

Військовим в Україні надають до 30 днів основної відпустки. Проте є низка можливостей, коли військовим можуть давати додатковий відпочинок. Які є варіанти відпусток для військових та коли їх можна отримати.