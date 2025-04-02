Відстрочка для догляду за близькими родичами - чи треба жити з ними разом

Оформлення документів у ТЦК. Фото: Вінницький ОТЦК

Військовозобов’язаний громадянин, який оформлює відстрочку від мобілізації для догляду за близьким родичем, не повинен надавати до ТЦК довідку про спільне місце проживання чи реєстрації. Такої умови у Постанові КМУ №560 щодо відстрочки за такою причиною не вказано.

Про це на порталі Юристи.UA написав адвокат Юрій Айвазян.

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До юристів звернувся громадянин, який оформлює відстрочку від мобілізації для догляду за близьким родичем.

Чоловік поцікавився, чи мусить він проживати чи бути офіційно зареєстрованим на одній адресі із цим родичем.

Адвокат Юрій Айвазян підкреслив у відповіді, що такої вимоги не існує.

"Утримання Вами одного з батьків не має жодного відношення до спільної адреси реєстрації", — запевнив юрист.

Які документи вимагають у ТЦК

Разом з тим, додав Айвазян, практична сторона питання дещо відрізняється від того, що має бути в теорії.

"Так, на практиці деякі ТЦК вимагають документи, які не передбачені Постановою КМУ №560", — визнав адвокат.

Юрій Айвазян пояснив, що у ТЦК зазвичай вимагають довідку про спільне місце реєстрації, довідку ОК-5,ОК-7 для підтвердження доходів військовозобов’язаного, підтвердження того, що у батька/матері більше немає інших дітей тощо.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи треба йти до ТЦК для продовження відстрочки по догляду за близьким родичем.

Додамо, ми повідомляли про те, чи надається відстрочка від мобілізації для догляду за чужою людиною.