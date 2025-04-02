Отсрочка для ухода за близкими родственниками - надо ли жить с ними вместе

Отсрочка для ухода — нужно ли совместное проживание
Военнообязанный гражданин, который оформляет отсрочку от мобилизации для ухода за близким родственником, не должен предоставлять в ТЦК справку о совместном месте жительства или регистрации. Такого условия в Постановлении КМУ №560 об отсрочке по такой причине не указано.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.
Формально справка о совместном проживании не нужна
К юристам обратился гражданин, который оформляет отсрочку от мобилизации для ухода за близким родственником.
Мужчина поинтересовался, должен ли он проживать или быть официально зарегистрированным по одному адресу с этим родственником.
Адвокат Юрий Айвазян подчеркнул в ответе, что такого требования не существует.
"Содержание Вами одного из родителей не имеет никакого отношения к общему адресу регистрации", — заверил юрист.
Какие документы требуют в ТЦК
Вместе с тем, добавил Айвазян, практическая сторона вопроса несколько отличается от того, что должно быть в теории.
"Так, на практике некоторые ТЦК требуют документы, которые не предусмотрены Постановлением КМУ №560", — признал адвокат.
Юрий Айвазян пояснил, что в ТЦК обычно требуют справку о совместном месте регистрации, справку ОК-5,ОК-7 для подтверждения доходов военнообязанного, подтверждение того, что у отца/матери больше нет других детей и тому подобное.
Напомним, мы ранее писали о том, надо ли идти в ТЦК для продления отсрочки по уходу за близким родственником.
Добавим, мы сообщали о том, предоставляется ли отсрочка от мобилизации для ухода за чужим человеком.
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