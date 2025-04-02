Отсрочка для ухода за близкими родственниками - надо ли жить с ними вместе

Оформление документов в ТЦК. Фото: Винницкий ОТЦК

Военнообязанный гражданин, который оформляет отсрочку от мобилизации для ухода за близким родственником, не должен предоставлять в ТЦК справку о совместном месте жительства или регистрации. Такого условия в Постановлении КМУ №560 об отсрочке по такой причине не указано.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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К юристам обратился гражданин, который оформляет отсрочку от мобилизации для ухода за близким родственником.

Мужчина поинтересовался, должен ли он проживать или быть официально зарегистрированным по одному адресу с этим родственником.

Адвокат Юрий Айвазян подчеркнул в ответе, что такого требования не существует.

"Содержание Вами одного из родителей не имеет никакого отношения к общему адресу регистрации", — заверил юрист.

Какие документы требуют в ТЦК

Вместе с тем, добавил Айвазян, практическая сторона вопроса несколько отличается от того, что должно быть в теории.

"Так, на практике некоторые ТЦК требуют документы, которые не предусмотрены Постановлением КМУ №560", — признал адвокат.

Юрий Айвазян пояснил, что в ТЦК обычно требуют справку о совместном месте регистрации, справку ОК-5,ОК-7 для подтверждения доходов военнообязанного, подтверждение того, что у отца/матери больше нет других детей и тому подобное.

Напомним, мы ранее писали о том, надо ли идти в ТЦК для продления отсрочки по уходу за близким родственником.

Добавим, мы сообщали о том, предоставляется ли отсрочка от мобилизации для ухода за чужим человеком.