Мобілізація офіцерів запасу у вересні 2024 року — хто має право на відстрочку

Військова служба в Україні. Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

Попри воєнний стан та загальну мобілізацію деякі категорії військовозобов'язаних чоловіків можуть оформити відстрочку від призову на військову службу. Таким правом також можуть скористатися й офіцери запасу.

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Правознавці наголосили, що офіцери запасу мають статус військовозобовʼязаних. А тому на них поширюються правила ст. 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" про підстави для відстрочки від призову на період мобілізації.

Військовозобов'язаний чоловік в ТЦК та СП. Фото: google.com

Не підлягають мобілізації офіцери запасу, які:

заброньовані за підприємствами, організаціями, установами, де працюють;

утримують трьох та більше дітей;

зайняті постійним доглядом за особами, які його потребують;

є особами з інвалідністю або визнані тимчасово непридатними за станом здоровʼя;

мають дружину з інвалідністю або якщо у своїх батьків чи батьків дружини інвалідність І або ІІ груп;

інші підстави, визначені ст. 23 ЗУ "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Для отримання відповідної відстрочки офіцер запасу повинен звернутися із відповідною заявою до ТЦК та СП. До установи потрібно подати документи, які підтверджують його право на відстрочку.

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