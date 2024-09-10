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Деякі українці мають терміново замінити військово-обліковий документ — що відомо

10 вересня 2024 21:47
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Військовий облік в Україні — хто повинен замінити військово-обліковий документ
Військовозобов'язані чоловіки в ТЦК та СП. Фото: google.com
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

В Україні 2024 року були запроваджені зміни до законодавства, відповідно до яких чоловіки віком від 18 до 60 років повинні мати при собі паспорт громадянина України, а також військово-обліковий документ, який мають право вимагати представники поліції та ТЦК. Крім того, ще з травня запровадили нові зразки цього документа. 

Кому з українців необхідно замінити ВОД, пише 24 канал.

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Варто зауважити, що зміни були запроваджені постановою від 16 травня 2024 року № 559 "Про затвердження Порядку оформлення (створення) та видачі військово-облікового документа для призовників, військовозобов’язаних та резервістів і форми такого документа".

 Які бувають види ВОД

Наразі в Україні є декілька видів військово-облікового документа:

  • приписне (для неповнолітніх, які стали на облік, але ще не є військовозобов'язаними);
  • військовий квиток;
  • тимчасове посвідчення військовозобов'язаного;
  • посвідчення офіцера запасу;
  • військово-обліковий документ на бланку нового зразка;
  • електронний військово-обліковий документ (у застосунку "Резерв+").

 

Хто має отримати новий військово-обліковий документ
Військовозобов'язаний чоловік в територіальному центрі. Фото: ООТЦК та СП/Facebook

Хто має отримати новий військово-обліковий документ

Відповідно до вищезгаданої постанови, всі військово-облікові документи, які були оформлені раніше, вважаються чинними до видачі документа нового зразка.

Проте, все ж існують випадки, коли новий документ отримати потрібно:

  • після взяття особи на військовий облік як призовника, військовозобов'язаного або резервіста;
  • якщо призовник, який перебував на військовому обліку до 18 травня 2024 року, не отримував військово-облікового документа;
  • у разі зміни категорії щодо військового обов'язку;
  • у разі відсутності місця для внесення змін в наявному документі;
  • якщо відомості у ВОД не відповідають інформації, яка є в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов'язаних та резервістів;
  • у разі втрати (зіпсування) документа;
  • якщо є бажання змінити військово-обліковий документ старого зразка на новий.

Раніше ми писали, коли військовий квиток можуть визнати недійсним

Нагадаємо, ми повідомляли, про які зміни українці повинні повідомити ТЦК, щоб уникнути штрафів.

Також ми інформували, як стати дистанційно на військовий облік.

закон мобілізація військовий квиток ТЦК та СП військовозобов'язані військово-обліковий документ

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