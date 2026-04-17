Самостійно виховує дитину: в "Резерв+" відстрочку не оформлять

Самостійно виховує дитину: в "Резерв+" відстрочку не оформлять

Дата публікації: 17 квітня 2026 12:20
Застосунок "Резерв+". Фото: Новини.LIVE

Чоловік, який самостійно виховує неповнолітню дитину, має право на відстрочку від мобілізації. Теоретично це можна зробити через застосунок "Резерв+". Але, зазначили юристи, скоріш за все, громадянину доведеться іти з документами в ЦНАП.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Відстрочка для батька-одинака

В Україні продовжується процес загальної мобілізації військовозобов’язаного населення. Мобілізація була оголошена 24 лютого 2022 року після запровадження воєнного стану на усій території України.

Мобілізація стосується усіх придатних до військової служби громадян чоловічої статі віком від 25 до 60 років. Втім, частина із них може претендувати на відстрочку від мобілізації.

Одними із найпоширеніших причин надання відстрочки є сімейні обставини. Зокрема, це самостійне виховання батьком неповнолітніх дітей (через позбавлення матері батьківських прав чи її смерті).

"Резерв+" чи ЦНАП

До юристів звернувся батько-одинак, який самостійно виховує свою неповнолітню дитину. Він наголосив, що має рішення суду про самостійне виховання дитини.

Чоловік поцікавився, чи може він, зважаючи на ці факти, оформити відстрочку дистанційно, через застосунок "Резерв+". Адвокат Юрій Айвазян, коментуючи цю ситуацію, зазначив: "Спробуйте через "Резерв+", але навряд чи. Скоріше за все, прийдеться звернутись до ЦНАП".

Інший юрист, Владислав Дерій, наголосив: "Відповідно до роз'яснення Міноборони, відстрочка за Вашою підставою може бути оформлена і через "Резерв+". Але якщо не вдасться, то потрібно звертатись в ЦНАП".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, чи достатньо довідки із ЦНАП для відстрочки батька-одинака.

Військовозобов’язаний громадянин, який самостійно виховує неповнолітню дитину, має право на отримання відстрочки від мобілізації. Але довідка із ЦНАП у такому випадку йому не допоможе, потрібен інший документ.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, чи втратить відстрочку батько-одинак, якщо він має другий шлюб.

Чоловіки, які самостійно виховують неповнолітніх дітей, мають право на відстрочку від мобілізації у особливий період. Але після реєстрації другого шлюбу у них, як зазначають правники, можуть виникнути проблеми.

відстрочка батьки Резерв+
Любомир Кучер - редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
