Відстрочка без військового обліку - чи наддадуть відстрочку

Громадянин, який має підстави для оформлення відстрочки від мобілізації, може це зробити без візиту до ТЦК. Але якщо ця особа не перебуває на військовому обліку, ні в ЦНАП, ні у "Резерв+" оформити відстрочку буде неможливо.

Про це написали на порталі "Юристи.UA".

Відстрочка і військовий облік

До юристів звернувся громадянин, який планує оформити відстрочку від мобілізації.

Але, пояснив чоловік, він перебуває на військовому обліку. Громадянин поцікавився, чи можна оформити відстрочку за наявності підстав для цього — але не перебуваючи на обліку в жодному ТЦК.

Адвокат В’ячеслав Кирда, коментуючи цю ситуацію, наголосив, що без перебування на військовому обліку отримати відстрочку нереально.

"Для початку треба ставати на військовий облік", — визнав Кирда.

"Для отримання відстрочки наявність перебування на військовому обліку є обов'язковою умовою", — наголосив у коментарі громадянину інший адвокат, Юрій Айвазян.

Для постановки на військовий облік, підкреслив Айвазян, потрібно з'явитись до ТЦК особисто.

В ЦНАП до візиту до ТЦК можна не йти

Юрист Владислав Дерій, додав: "Справа в тому, що Вас повинні були автоматично взяти на військовий облік за зареєстрованим місцем проживання".

Але якщо громадянина не взяли на облік автоматично, йому таки доведеться іти в територіальний центр комплектування.

"Якщо цього не відбулося, то поки Ви не станете на військовий облік, то Вам не вдасться оформити відстрочку ні онлайн, ні через ЦНАП", — наголосив Дерій.

