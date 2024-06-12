Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мобилизация arrow Военный 3-й ОШБр рассказал, кого из мобилизованных отправляют в пехоту arrow

Военный 3-й ОШБр рассказал, кого из мобилизованных отправляют в пехоту

12 июня 2024 00:00
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор
"Исток" рассказал, кто из мобилизованных чаще всего попадает в пехоту
Украинский военный. Фото: Генштаб ВСУ
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

С начала русско-украинской войны мобилизация стала решающим элементом в создании эффективной армии, в частности пехоты. Военный Третьей штурмовой бригады с позывным "Исток" рассказал, кто из мобилизованных чаще всего попадает в пехоту.

Об этом воин сообщил в интервью "Украинской правде" в понедельник, 10 июня.

Читайте также:

Кто попадает в пехоту

Боец заявил, что обучение новобранцев включает курс для молодых бойцов, где они учатся основам боевых действий, медицинским навыкам, тактике и командной работе. Физическая подготовка является приоритетом, поскольку сила и выносливость жизненно необходимы для пехотинцев.

Военный отметил, что в пехоту обычно попадают молодые мужчины в возрасте от 20 до 30 лет, отличающиеся высокой физической выносливостью и адаптивностью, что является критическим для выполнения боевых задач. У большинства из них есть патриотические убеждения или желание защитить свою землю и страну от врага.

"Исток" заявил, что служба в пехоте требует не только физической силы, но и психологической выносливости. Он отмечает важность психологической подготовки, ведь военные действия требуют выдержки в сложных условиях, способности выдерживать высокий уровень стресса и быстро принимать решения в критических ситуациях.

Напомним, военные 3 ОШБр показали кадры перестрелки в Харьковском направлении с GoPro.

Ранее мы писали, что глава штабного БФ 3-й отдельной штурмовой бригады Олег Петренко отметил, что на передовой наблюдается острая нехватка личного состава. Он подчеркнул, что процесс мобилизации длительный и не следует ожидать от него мгновенных результатов.

Украина
штурмовая бригада
мобилизация
война в Украине
война
военные

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

22:59 За месяц, как за полгода — нардеп раскрыл количество мобилизованных мужчин

3 июня 2024

20:05 Развернулись на 180 градусов — Кулеба о том, как ряд стран переосмыслили свою позицию по Украине

29 мая 2024

14:49 ТЦК будет искать уклонистов по новым методам — что изменится

30 мая 2024

14:07 Зарплаты в ВСУ — сколько получат военные с 1 июня

9 июня 2024

19:07 Мобилизация в Украине — подлежит ли призыву мужчина с гипертонией

08:31 Многодетные родители в Украине могут потерять отсрочку от мобилизации — какая причина

3 июня 2024
Новость с видео

18:40 Пять категорий украинцев будут мобилизовать уже в июне — кто потерял отсрочку

30 мая 2024

22:50 Гибель Ирины Цыбух — реакция Джамалы, Поляковой, Alyona Alyona и других знаменитостей

31 мая 2024

16:31Правительство подняло тариф на электричество — как вырастут цены с 1 июня

6 июня 2024

03:27 Заключенные в Третьей отдельной штурмовой бригаде — подробности мобилизации от Жорина