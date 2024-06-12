Украинский военный. Фото: Генштаб ВСУ

С начала русско-украинской войны мобилизация стала решающим элементом в создании эффективной армии, в частности пехоты. Военный Третьей штурмовой бригады с позывным "Исток" рассказал, кто из мобилизованных чаще всего попадает в пехоту.

Об этом воин сообщил в интервью "Украинской правде" в понедельник, 10 июня.

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Кто попадает в пехоту

Боец заявил, что обучение новобранцев включает курс для молодых бойцов, где они учатся основам боевых действий, медицинским навыкам, тактике и командной работе. Физическая подготовка является приоритетом, поскольку сила и выносливость жизненно необходимы для пехотинцев.

Военный отметил, что в пехоту обычно попадают молодые мужчины в возрасте от 20 до 30 лет, отличающиеся высокой физической выносливостью и адаптивностью, что является критическим для выполнения боевых задач. У большинства из них есть патриотические убеждения или желание защитить свою землю и страну от врага.

"Исток" заявил, что служба в пехоте требует не только физической силы, но и психологической выносливости. Он отмечает важность психологической подготовки, ведь военные действия требуют выдержки в сложных условиях, способности выдерживать высокий уровень стресса и быстро принимать решения в критических ситуациях.

Напомним, военные 3 ОШБр показали кадры перестрелки в Харьковском направлении с GoPro.

Ранее мы писали, что глава штабного БФ 3-й отдельной штурмовой бригады Олег Петренко отметил, что на передовой наблюдается острая нехватка личного состава. Он подчеркнул, что процесс мобилизации длительный и не следует ожидать от него мгновенных результатов.