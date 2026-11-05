Священник Михайло Одарич, якого мобілізували. Фото: facebook/khmeparhiya

На Хмельниччині мобілізували священника УПЦ МП Михайла Одарича, якого 2 листопада зупинили поліцейські у Старокостянтинові. Після перевірки документів чоловік пройшов військово-лікарську комісію та був визнаний придатним до служби. У ТЦК пояснили, чому священник не мав підстав для звільнення від призову.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Хмельницьку єпархію УПЦ МП та ZAXID.NET.

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Мобілізація священника

За інформацією Хмельницької єпархії УПЦ МП, протоієрея Михайла Одарича зупинили поліцейські 2 листопада близько 9:00 у Старокостянтинові. Згодом на місце прибули працівники ТЦК, а священника доставили для уточнення військово-облікових даних. Після цього Михайло Одарич пройшов військово-лікарську комісію в Хмельницькому. За її висновком, він придатний до військової служби.

Про подію єпархія повідомила 3 листопада. Там зазначили, що Михайло Одарич був настоятелем парафії на честь Покрови Пресвятої Богородиці в селі Сковородки. Після його мобілізації парафія залишилася без священника.

Пояснення ТЦК

Керівниця відділу комунікацій Хмельницького обласного ТЦК та СП Ангеліна Оліферук підтвердила журналістам, що Михайла Одарича мобілізували. Під час перевірки з'ясувалося, що він не мав оформленої відстрочки або бронювання від призову.

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"ТЦК перевірило його дані. У нього не було ані оформленої відстрочки, ані бронювання. Тож його відправили для проходження ВЛК. Наразі відомо, що цей чоловік вже зарахований до особового складу військової частини. Він може бути військовим капеланом", — розповіла Ангеліна Оліферук у коментарі ZAXID.NET.

За словами представниці ТЦК, працівники центру комплектування діяли відповідно до чинного законодавства. Наразі священник уже перебуває у складі військової частини. Водночас можливість служити капеланом, про яку згадала Ангеліна Оліферук, не означає, що Михайла Одарича вже призначили на цю посаду. Інформації про його конкретні військові обов'язки наразі немає.

Новини.LIVE повідомляли, що на Хмельниччині бронювання від мобілізації отримали 340 священнослужителів. Серед них 319 керівників релігійних організацій та 21 священник, який працює за трудовим договором. Найбільше заброньованих належать до Православної церкви України. Водночас представники УПЦ не отримують такого бронювання, оскільки їхні релігійні організації не визнані критично важливими.

Також Новини.LIVE писали, що сам сан священника не гарантує звільнення від мобілізації. Адвокат Андрій Новак пояснював, що листи від єпархій із проханням не призивати духовенство не замінюють законних підстав для відстрочки. Священнослужителі можуть бути призвані на загальних підставах. Водночас вони можуть розглядати можливість служби на небойових посадах або капеланського служіння.

Раніше Новини.LIVE розповідали, чи можуть мобілізувати православних та греко-католицьких священників. Адвокат Андрій Новак пояснював, що духовний сан сам собою не звільняє від військової служби. Священники можуть укласти контракт із ЗСУ та після відповідної підготовки служити капеланами. Також військовослужбовцям доступні різні спеціальності, які не передбачають безпосереднього застосування зброї.