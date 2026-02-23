Учасники злочинної групи допомагали військовим тікати зі служби — постануть перед судом

Затримання учасника організованої групи. Фото: ДБР

На Дніпропетровщині організована група допомагала військовослужбовцям тікати з частин. Порушників судитимуть.

Про це 18 лютого повідомили у ДБР, передає Новини.LIVE.

"Бізнес" на дезертирстві

За даними слідства офіцер ЗСУ організував для військових схему СЗЧ. До незаконного "бізнесу" він залучив двох спільників, які відповідали за фінансові розрахунку та перевезення "клієнтів". До пакету послуг входили інструктаж, заходи конспірації, переміщення територією України та організація виїзду до Європи.

Зокрема, фігуранти за 14 тисяч доларів організували втечу бійцю, який проходив службу у військовій частині в Кам'янському районі Дніпропетровської області. 9 вересня минулого року один зі спільників організатора забрав військового з частини та переправив до Дніпра. Там "клієнт" віддав перевізника сім тисяч доларів. Решту мав сплатити перед перетином кордону, але завершенню оборудки завадили правоохоронці.

Під час розслідування стало відомо про ще одне аналогічне порушення. Тоді за організацію втечі учасники злочинного угруповання отримали п'ять тисяч доларів.

Офіцера ЗСУ затримали у вересні минулого року в одному із гральних закладів Дніпра. Під час обшуку в нього вилучили майже чотири тисячі доларів хабара.

Яке покарання загрожує учасникам злочинного угруповання

За перешкоджання законній діяльності ЗСУ та посібництво в дезертирстві майору та ще двом учасникам злочинної групи загрожує до 12 років в'язниці. Обвинувальний акт скерували до суду.

