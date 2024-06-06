Мобілізація в Україні — чому військовий квиток можуть визнати недійсним

Військовий тримає військовий квиток. Фото: depositphotos.com

Відповідно до нового закону про мобілізацію, який набув чинності у травні 2024 року, усі громадяни України чоловічої статі зобов'язані носити з собою військово-обліковий документ. Однак у деяких українців військовий квиток може виявитися недійсним. Через це виникнуть серйозні проблеми.

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Чому військовий квиток може виявитися недійсним

Так, за його словами військовий квиток може виявитися недійсним, якщо відомості, зазначені у графах 1-5, 13 та 14 військово-облікового документа на бланку, не відповідають відомостям, що містяться у Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів ( офіційний електронний реєстр "Оберіг").

Про це йдеться у постанові уряду від 16 травня №559, якою затверджено нову форму військового квитка.

Військовий перевіряє військово-обліковий документ. Фото: dpsu.gov.ua

Про які невідповідності йде мова

Відповідно до додатка до вищезгаданої постанови №559:

графа 1 — зазначається належність до військового обов’язку (у разі коли громадянин України виключений з військового обліку, зазначається категорія військового обліку, з якої він був виключений);

— зазначається належність до військового обов’язку (у разі коли громадянин України виключений з військового обліку, зазначається категорія військового обліку, з якої він був виключений); графа 2 — номер картки платника податків, у разі його відсутності — серія та номер паспорта;

— номер картки платника податків, у разі його відсутності — серія та номер паспорта; графа 3 — відповідно до положень ст. 5 ЗУ "Про військовий обов’язок і військову службу" склад для військовозобов’язаних та резервістів (рядовий, сержантський і старшинський, офіцерський), для призовників — не заповнюється;

— відповідно до положень ст. 5 ЗУ "Про військовий обов’язок і військову службу" склад для військовозобов’язаних та резервістів (рядовий, сержантський і старшинський, офіцерський), для призовників — не заповнюється; графа 4 — для військовозобов’язаних та резервістів зазначається військове звання (для громадян, виключених з військового обліку, зазначається військове звання та дату виключення з військового обліку), для призовників — не заповнюється;

— для військовозобов’язаних та резервістів зазначається військове звання (для громадян, виключених з військового обліку, зазначається військове звання та дату виключення з військового обліку), для призовників — не заповнюється; графа 5 — цифрами зазначається військово-облікова спеціальність, визначена громадянину відповідно до переліків, які затверджені Міноборони (для військовозобов’язаних та резервістів СБУ зазначається профіль відповідно до переліку, затвердженого СБУ);

— цифрами зазначається військово-облікова спеціальність, визначена громадянину відповідно до переліків, які затверджені Міноборони (для військовозобов’язаних та резервістів СБУ зазначається профіль відповідно до переліку, затвердженого СБУ); графа 13 — дата взяття на військовий облік, найменування районного, міського ТЦК або його відділу (відповідного органу СБУ, розвідувального органу) за місцем перебування на військовому обліку. У разі зняття або виключення громадянина з військового обліку зазначаються дата і причина зняття (виключення) з військового обліку відповідно до положень ст. 37 ЗУ "Про військовий обов’язок і військову службу";

— дата взяття на військовий облік, найменування районного, міського ТЦК або його відділу (відповідного органу СБУ, розвідувального органу) за місцем перебування на військовому обліку. У разі зняття або виключення громадянина з військового обліку зазначаються дата і причина зняття (виключення) з військового обліку відповідно до положень ст. 37 ЗУ "Про військовий обов’язок і військову службу"; графа 14 — заповнюється у разі: зняття з військового обліку з таких причин, як призов, направлення чи прийняття на військову службу або вступ на навчання у заклади фахової передвищої військової освіти, вищі військові навчальні заклади та військові навчальні підрозділи закладів вищої освіти; направлення на альтернативну (невійськову) службу; направлення для відбування покарання до установ виконання покарань; виключення з військового обліку з таких причин, як визнання непридатним до військової служби або досягнення граничного віку перебування у запасі.

До чого може призвести така проблема та як її вирішити

Варто зауважити, що саме ця невідповідність є однією із головних причин затримання і доставки власника недійсного військового квитка до відповідного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Перевірити правильність внесених даних можна:

через електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного, резервіста;

у відповідному ТЦК та СП або його відділу (орган СБУ, розвідувальний орган).

Якщо ваші дані в "Оберіг" не збігаються з даними зазначеними у військово-обліковому документі, зверніться до свого ТЦК та СП або його відділу (орган СБУ, розвідувальний орган).

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