Чоловік заповнює документи у ТЦК. Фото ілюстративне: Одеський обласний ТЦК та СП

Згідно з новим мобілізаційним законом, з 18 травня чоловіки повинні носити з собою військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов'язаного. Якщо цього документа не буде — українцю можуть виписати повістку.

Про це, аналізуючи головні норми закону про мобілізацію, пише РБК-Україна.

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Без військового квитка "проб'ють" по базі та вручать повістку

Працівник ТЦК, поліцейський чи прикордонник можуть попросити чоловіка пред'являти військово-обліковий документ.

"Ті, хто перевіряє документи, можуть "пробити" їх по базі даних "Оберіг", а також вести фото- та відеофіксацію перевірки", — розповідає видання.

Якщо людину зняли з військового обліку, у військовому квитку повинна стояти відповідна відмітка. Без відмітки, швидше за все, представники військкомату вручать повістку для уточнення даних.

Якщо чоловік призовного віку взагалі не має військового квитка, йому теж вручать повістку. Доведеться йти до ЦТК і вставати на військовий облік, а ще сплатити штраф за порушення правил військового обліку.

До слова, втрата військового квитка в Україні теж карається штрафом від 510 до 1700 гривень.

Нагадаємо, закон про мобілізацію, який набирає чинності 18 травня, визначає нові категорії осіб, які мають право на відстрочку від військової служби. До них належать деякі державні службовці та силовики.

Раніше мер Дніпра Борис Філатов прокоментував спробу Кабінету Міністрів забронювати від мобілізації працівників Glovo, Visa, Favbet Tech. Він розкритикував дії ТЦК.