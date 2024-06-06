Мобилизация в Украине — почему военный билет могут признать недействительным

Военный держит военный билет. Фото: depositphotos.com

В соответствии с новым законом о мобилизации, который вступил в силу в мае 2024 года, все граждане Украины мужского пола обязаны носить с собой военно-учетный документ. Однако у некоторых украинцев военный билет может оказаться недействительным. Из-за этого возникнут серьезные проблемы.

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Почему военный билет может оказаться недействительным

Так, по его словам, военный билет может оказаться недействительным, если сведения, указанные в графах 1-5, 13 и 14 военно-учетного документа на бланке, не соответствуют сведениям, содержащимся в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов (официальный электронный реестр "Оберіг").

Об этом говорится в постановлении правительства от 16 мая №559, которым утверждена новая форма военного билета.

Военный проверяет военно-учетный документ. Фото: dpsu.gov.ua

О каких несоответствиях идет речь

Согласно приложению к вышеупомянутому постановлению №559:

графа 1 — указывается принадлежность к воинской обязанности (в случае когда гражданин Украины исключен из военного учета, указывается категория военного учета, из которой он был исключен);

— указывается принадлежность к воинской обязанности (в случае когда гражданин Украины исключен из военного учета, указывается категория военного учета, из которой он был исключен); графа 2 — номер карты налогоплательщика, в случае его отсутствия — серия и номер паспорта;

— номер карты налогоплательщика, в случае его отсутствия — серия и номер паспорта; графа 3 — в соответствии с положениями ст. 5 ЗУ "О воинской обязанности и военной службе" состав для военнообязанных и резервистов (рядовой, сержантский и старшинский, офицерский), для призывников — не заполняется;

— в соответствии с положениями ст. 5 ЗУ "О воинской обязанности и военной службе" состав для военнообязанных и резервистов (рядовой, сержантский и старшинский, офицерский), для призывников — не заполняется; графа 4 — для военнообязанных и резервистов указывается воинское звание (для граждан, исключенных из военного учета, указывается воинское звание и дату исключения из военного учета), для призывников — не заполняется;

— для военнообязанных и резервистов указывается воинское звание (для граждан, исключенных из военного учета, указывается воинское звание и дату исключения из военного учета), для призывников — не заполняется; графа 5 — цифрами указывается военно-учетная специальность, определенная гражданину в соответствии с перечнями, утвержденными Минобороны (для военнообязанных и резервистов СБУ указывается профиль в соответствии с перечнем, утвержденным СБУ);

— цифрами указывается военно-учетная специальность, определенная гражданину в соответствии с перечнями, утвержденными Минобороны (для военнообязанных и резервистов СБУ указывается профиль в соответствии с перечнем, утвержденным СБУ); графа 13 — дата взятия на военный учет, наименование районного, городского ТЦК или его отдела (соответствующего органа СБУ, разведывательного органа) по месту нахождения на военном учете. В случае снятия или исключения гражданина с военного учета указываются дата и причина снятия (исключения) с военного учета в соответствии с положениями ст. 37 ЗУ "О воинской обязанности и военной службе";

— дата взятия на военный учет, наименование районного, городского ТЦК или его отдела (соответствующего органа СБУ, разведывательного органа) по месту нахождения на военном учете. В случае снятия или исключения гражданина с военного учета указываются дата и причина снятия (исключения) с военного учета в соответствии с положениями ст. 37 ЗУ "О воинской обязанности и военной службе"; графа 14 — заполняется в случае: снятия с военного учета по таким причинам, как призыв, направление или принятие на военную службу или поступление на обучение в учреждения профессионального высшего военного образования, высшие военные учебные заведения и военные учебные подразделения заведений высшего образования; направление на альтернативную (невоенную) службу; направление для отбывания наказания в учреждения исполнения наказаний; исключение из военного учета по таким причинам, как признание непригодным к военной службе или достижение предельного возраста пребывания в запасе.

К чему может привести такая проблема и как ее решить

Следует заметить, что именно это несоответствие является одной из главных причин задержания и доставки владельца недействительного военного билета в соответствующий территориальный центр комплектования и социальной поддержки.

Проверить правильность внесенных данных можно:

через электронный кабинет призывника, военнообязанного, резервиста;

в соответствующем ТЦК и СП или его отдела (орган СБУ, разведывательный орган).

Если ваши данные в "Оберіг" не совпадают с данными, указанными в военно-учетном документе, обратитесь в свой ТЦК и СП или его отдел (орган СБУ, разведывательный орган).

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