Арахамія назвав зміни в ТЦК після майбутньої реформи

Член Комітету нацбезпеки України Давид Арахамія.

В Україні готують масштабну реформу системи мобілізації, яка передбачає зміну правил обліку військовозобов'язаних. Очікується, що документ представлять уже найближчим часом. Йдеться про комплексні зміни.

Вони торкнуться як громадян, так і роботи ТЦК, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на "Телеграф".

Як зміниться система мобілізації в Україні

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія пояснив, що над реформою працює команда Міністерства оборони, а фінальна версія законопроєкту перебуває на завершальному етапі. Найближчими тижнями документ планують представити профільному комітету та парламенту. Однією з ключових ініціатив є можливе зняття з розшуку близько 2 мільйонів осіб. При цьому для них передбачать окремі механізми подальших дій.

"Там є і покращення, і, напевно, погіршення. У міністра Федорова певний новий баланс вибудовується як концепція. Там питання, наприклад, два мільйони людей у розшуку ТЦК. Там у нього з розшуку вони всі знімаються, але є певна процедура, що робити далі", — розповів Арахамія.

Мобілізація в Україні.

У парламенті підкреслюють, що йдеться про спробу знайти баланс між лібералізацією та посиленням контролю. Також планується цифровізація процесів у ТЦК, щоб знизити вплив людського фактора і зменшити кількість конфліктних ситуацій. Очікується, що реформа торкнеться питань бронювання, обліку та взаємодії з громадянами.

Читайте також:

