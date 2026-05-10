Ухилянт приписав своїй дитині інвалідність: що вирішив суд

Працівники ТЦК та СП, суддівський молоток. Фото ілюстративне: колаж Новини.LIVE

Житель Полтавщини ухилився від мобілізації та користувався підробленими документами. Порушнику вже винесли вирок. Чоловік міг провести декілька років у в'язниці, але суд призначив йому менш суворе покарання.

Про це в четвер, 7 травня, повідомили в Полтавському обласному ТЦК та СП, передає Новини.LIVE.

Деталі справи

За даними слідства, чоловік використовував підроблений медичний документ про інвалідність своєї дитини. Завдяки цьому він отримав не лише відстрочку від призову, а й державну соціальну допомогу. Також він ухилився від мобілізації: не прибув до ТЦК та СП після отримання повістки, хоча був придатним до військової служби.

Рішення суду

Обвинувачений уклав із прокурором угоду про визнання винуватості. Свою провину він повністю визнав і відшкодував збитки, яких зазнала держава внаслідок безпідставного виділення бюджетних коштів.

Фігуранта засудили до трьох років позбавлення волі, але замінили реальний термін двома роками іспитового. Також із засудженого стягнули гроші за проведення судової експертизи.

Читайте також:

Раніше Новини.LIVE з посиланням на Полтавський обласний ТЦК та СП повідомляв, що житель Полтавщини перешкоджав діяльності українських військовослужбовців. У Telegram-каналі порушник писав про роботу груп оповіщення. Упродовж року він перебуватиме на іспитовому строку.

Також Новини.LIVE з посиланням на Полтавський обласний ТЦК та СП писав, що працівниця Березоворудського фахового коледжу Полтавського державного аграрного університету допомагала чоловікам ухилятися від служби. Жінка обманювала приймальну комісію, кажучи, що в абітурієнтів є військово-облікові документи. Надалі такі громадяни вступали на денну форму навчання й отримували відстрочку.