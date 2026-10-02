Переоформлення відстрочки від мобілізації - які проблеми можуть статися

Застосунок Резерв+. Фото: УНІАН

У липні Кабінет міністрів України ухвалив постанову №978, згідно якої було внесено зміни до порядку оформлення відстрочок. Тепер громадяни можуть подати заяву на відстрочку за іншою підставою, не втрачаючи чинну відстрочку до внесення цієї інформації в реєстр. Однак на практиці є проблема, через яку людина взагалі може залишитися без жодної з відстрочок.

Про це в коментарі "Факти ICTV" розповів адвокат Данило Трясов, повідомляє Новини.LIVE.

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Чому виникають проблеми при оформленні нової відстрочки

Відповідно до закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", військовозобов'язані громадяни, які вже мають відстрочку, у разі виникнення нової підстави можуть звернутися із заявою про переоформлення відстрочки за іншою підставою.

Тобто, при подачі відповідної заяви чинна відстрочка не припиняє свою дію до моменту ухвалення відповідного рішення. Якщо ж нову відстрочку ухвалили і переоформили, тоді попередня втрачає чинність з моменту, коли інформація буде внесена до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів відомостей про нову відстрочку.

Однак на практиці, як пояснив адвокат, виникають проблеми. Вони полягають у тому, що ЦНАП у деяких громадян просить надати не лише заяву на переоформлення відстрочки, але й окрему написану власноруч заяву щодо відмови від попередньої відстрочки.

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Цей момент не передбачено законодавством, але враховуючи це, є ризик, що людина може втратити будь-яку відстрочку, оскільки попередню скасують, а нову не ухвалять.

"Більш того, своїми протиправними діями ТЦК та ЦНАП як посередник адміністративних послуг створюють військовозобов’язаному таку ситуацію, коли останній може отримати відмову в переоформленні відстрочки, і одночасно в нього може зникнути і попередня відстрочка з урахуванням наявності заяви про відмову від попередньої відстрочки", — сказав Данило Трясов.

Резюмуючи він додав, що якщо такі дії з боку ТЦК та ЦНАП є, тоді варто звернутися по правовничу допомогу і у разі необхідності оскаржувати ці дії у суді.

Як повідомляли Новини.LIVE, починаючи з вересня отримати відстрочку через "Резерв+" можуть вчителі та педагоги. Однак документ надається лише тим громадянам, які відповідатимуть низки критеріїв.

Також ми писали, що з 2026 року зарахування до вишу вже не гарантує звільнення від військової служби. Тепер право на відстрочку напрямку прив'язано до послідовності здобуття рівнів освіти, цивільного профілю підготовку та електронних записів у ЄДЕБО.