Головна Мобілізація Звільнення із ЗСУ і мобілізація — чи можливо це

Звільнення із ЗСУ і мобілізація — чи можливо це

Ua ru
Дата публікації: 8 вересня 2025 20:00
Мобілізація після звільнення із ЗСУ - чи можуть мобілізувати колишнього контрактника
Український військовослужбовець. Фото: Генштаб ЗСУ

Якщо військовослужбовець підписав контракт із ЗСУ після початку повномасштабної війни, він може звільнитися після завершення контракту. Юристи пояснили, чи підпадає такий громадянин надалі під мобілізацію.

Про це написали на порталі "Юристи.UA".

Читайте також:

Звільнення після завершення контракту

До юристів звернувся військовослужбовець, який проходить контрактну службу в ЗСУ.

Контракт він підписував уже після початку повномасштабного вторгнення та оголошення воєнного стану.

Чоловік розповів, що 24 вересня у нього закінчується контракт, і поцікавився, чи може він звільнитися із ЗСУ.

"Так, маєте таке право. Вже подали рапорт на звільнення? Якщо ні, то вже потрібно це робити, не чекайте до 24 вересня", — наголосив у відповіді військовослужбовцю адвокат Юрій Айвазян.

Мобілізація після звільнення з армії

Крім того, військовий поцікавився, чи можуть його мобілізувати після звільнення із лав української армії.

Інший юрист, Владислав Дерій, підтвердивши можливість звільнення військового після завершення контракту, підписаного під час воєнного стану, наголосив, що і мобілізація після такого звільнення також можлива.

"Якщо Ви не матимете права на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації, то Вас зможуть мобілізувати", — запевнив юрист.

Дерій пояснив, що ТЦК матимуть таке право, бо військовослужбовець після звільнення матиме статус військовозобов'язаного — і підпадатиме під закон про мобілізацію.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, які документи потрібні для звільнення військовослужбовців із ЗСУ.

Додамо, ми повідомляли про те, який новий документ потрібен тепер для звільнення із ЗСУ для догляду за близьким родичем.

ЗСУ звільнення мобілізація контракт військовослужбовці
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
