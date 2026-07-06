Виїзд за кордон багатодітного батька: чи потрібна відстрочка, якщо діти від різних шлюбів

Прикордонники перевіряють документи. Фото: ДПСУ

Багатодітний батько має право виїжджати за кордон, навіть якщо діти народжені у різних шлюбах. Але самого факту наявності дітей недостатньо. Потрібно офіційно оформити в ТЦК відстрочку від мобілізації і мати на смартфоні застосунок "Резерв+" для пред’явлення на кордоні.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Війна, воєнний стан і відстрочки

В Україні 24 лютого 2022 року розпочалася повномасштабна російсько-українська війна. Після цього був запроваджений воєнний стан, який обмежив частину прав громадян.

Серед інших обмежень частина стосується виїзду за кордон. Військовозобов’язані громадяни України та призовники, старші 23 років, не можуть перетинати державний кордон на виїзд.

Разом з тим, частина громадян отримала право на відстрочку від мобілізації. Це право, зокрема, стосується багатодітних батьків.

Читайте також:

Самих свідоцтв про народження дітей недостатньо: потрібна відстрочка

До юристів звернувся громадянин, який має офіційний статус багатодітного батька. Він зазначив, що його діти були народжені у різних шлюбах.

Громадянин поцікавився, чи потрібно йому для виїзду за кордон оформлювати відстрочку, чи достатньо буде просто пред’явити на кордоні свідоцтва про народження усіх дітей. Юристи пояснили, що без діючої відстрочки у такій ситуації не обійтись.

Юрист Євген Корнійчук зазначив: "Вас випустять за кордон, якщо оформлено відстрочку і вона відображається в застосунку "Резерв+". Якщо немає, треба оформлювати відстрочку, і тоді вийдете без зайвих проблем".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, якими є нові умови оформлення відстрочки багатодітного батька в 2026 році.

Багатодітні батьки, як і раніше, матимуть право на відстрочку від мобілізації до того моменту, поки найстаршому із трьох дітей не виповниться 18 років. Але у процесі оформлення відстрочки відбулися деякі зміни. Зараз відстрочка не може тривати довше загальної мобілізації, та при цьому буде постійно продовжуватися.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, коли можна отримати відстрочку багатодітного батька, виховуючи дитину дружини від попереднього шлюбу.

Відстрочка з причини багатодітності надається військовозобов’язаному громадянину, якщо він є батьком трьох неповнолітніх дітей. Але є ситуації, коли таку відстрочку можна отримати, якщо третя дитина є дитиною дружини від попереднього шлюбу.