Україна
Зеленський оцінив роботу ЗСУ на фронті та назвав втрати РФ
Дитина дружини — коли можна отримати відстрочку багатодітного

Дитина дружини — коли можна отримати відстрочку багатодітного

Ua ru
Дата публікації: 8 жовтня 2025 20:00
Відстрочка багатодітного — чи впливає на відстрочку наявність у дитини дружини від першого шлюбу
Багатодітна українська родина. Фото: svitogliad.com

Відстрочка з причини багатодітності надається військовозобов’язаному громадянину, якщо він є батьком трьох неповнолітніх дітей. Але є ситуації, коли таку відстрочку можна отримати, якщо третя дитина — є дитиною дружини від попереднього шлюбу.

Про це написали на порталі "Юристи.UA".

Читайте також:

Чужа дитина на утриманні — чи впливає вона на відстрочку

Багатодітні батьки мають право на отримання відстрочки від мобілізації під час дії воєнного стану.

До юристів звернувся громадянин, який має двох дітей, а також виховує доньку дружини від попереднього шлюбу, яка (донька) живе з ними.

Чоловік поцікавився, чи може він отримати відстрочку як багатодітний батько.

"У даному випадку отримати відстрочку чи звільнитися із ЗСУ буде практично неможливо, адже вимагається наявність 3 рідних дітей", — наголосив у відповіді громадянину адвокат В’ячеслав Кирда.

Як оформити відстрочку, утримуючи доньку дружини

Інший юрист, Владислав Дерій, пояснив, що існує два варіанти, коли у такій ситуації все ж можна отримати відстрочку через багатодітність.

"Право на відстрочку військовозобов'язаний матиме, лише якщо усиновить дитину дружини або отримає рішення суду про встановлення факту перебування дитини на його утриманні", — підкреслив Дерій.

Він додав, що для звільнення із ЗСУ у такій ситуації потрібне лише усиновлення чужої дитини.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, як оформити відстрочку, якщо у громадянина троє дітей у двох шлюбах.

Додамо, ми повідомляли про те, чи надає він право на відстрочку паспорт багатодітних.

діти відстрочка військовозобов'язані батьки усиновлення дитини
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
