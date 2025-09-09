Мобілізований і навчання у виші - чи може військовий вступити на заочне відділення

У українському військовому виші. Фото: "АрміяInform"

Громадяни України, які були мобілізовані до лав Збройних сил України, не мають права паралельно із військовою службою навчатися у вищих навчальних закладах, навіть на заочному. Існує один-єдиний виняток із цієї заборони.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.

Військовий у цивільному виші — можливість

До юристів звернувся громадянин, який був мобілізований до лав Збройних сил України.

Чоловік поцікавився, чи може він вступити на заочне відділення якогось вишу і навчатися паралельно із військовою службою.

"На жаль, Ви не маєте права вступати у цивільний вищий навчальний заклад, навіть, на заочну форму", — пояснив громадянину у відповіді юрист Владислав Дерій.

Юрист назвав один-єдиний виняток з цієї заборони.

"Це можливо, якщо Вам ще немає 25 років або якщо Ви укладете контракт на проходження військової служби", — наголосив Дерій.

У яких вишах може навчатися мобілізований

Втім, підкреслив юрист, мобілізований громадянин може навчатися паралельно із військовою службою — але лише у окремій категорій вишів.

"На даний час (як мобілізований) Ви можете навчатися лише у військових навчальних закладах, причому тільки зі згоди командира", — зазначив Владислав Дерій.

