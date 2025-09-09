Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоКіно та серіалиГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мобілізація Вища освіта для мобілізованого — чи має він таке право

Вища освіта для мобілізованого — чи має він таке право

Ua ru
Дата публікації: 9 вересня 2025 20:00
Мобілізований і навчання у виші - чи може військовий вступити на заочне відділення
У українському військовому виші. Фото: "АрміяInform"

Громадяни України, які були мобілізовані до лав Збройних сил України, не мають права паралельно із військовою службою навчатися у вищих навчальних закладах, навіть на заочному. Існує один-єдиний виняток із цієї заборони.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.

Реклама
Читайте також:

Військовий у цивільному виші — можливість

До юристів звернувся громадянин, який був мобілізований до лав Збройних сил України.

Чоловік поцікавився, чи може він вступити на заочне відділення якогось вишу і навчатися паралельно із військовою службою.

"На жаль, Ви не маєте права вступати у цивільний вищий навчальний заклад, навіть, на заочну форму", — пояснив громадянину у відповіді юрист Владислав Дерій.

Юрист назвав один-єдиний виняток з цієї заборони.

"Це можливо, якщо Вам ще немає 25 років або якщо Ви укладете контракт на проходження військової служби", — наголосив Дерій.

У яких вишах може навчатися мобілізований

Втім, підкреслив юрист, мобілізований громадянин може навчатися паралельно із військовою службою — але лише у окремій категорій вишів.

"На даний час (як мобілізований) Ви можете навчатися лише у військових навчальних закладах, причому тільки зі згоди командира", — зазначив Владислав Дерій.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, за якої умови військовослужбовці Збройних сил України мають право на навчання у вищих навчальних закладах паралельно із службою в армії.

Додамо, ми повідомляли про те, чи може військовослужбовець, якого мобілізували до ЗСУ, вступити до військового вишу і перевестись туди на навчання.

вузи ЗСУ навчання мобілізація військовослужбовці
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації