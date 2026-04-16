"Солдат резерву": що означає новий статус у "Резерв+"

Резерв+ на екрані смартфона.

До "Резерв+" додали ще один статус — "солдат резерву". У деяких резервах ця категорія може зазначатися як ВОС (військово-облікова спеціальність, — Ред.) 999 або ВОС 999-097. До неї належать громадяни, які потребують проходження базової військової підготовки, тому що не мають бойового досвіду.

Про це в коментарі "Київ 24" повідомив керуючий партнер адвокатського об'єднання "Єдія", адвокат Олександр Попсуй, передає Новини.LIVE.

Статус "Солдат резерву"

За словами правознавця, наразі Міністерство оборони систематизує дані для обліку мобілізаційного ресурсу країни.

"Держава зараз фільтрує громадян і створює базу для того, щоб визначити, яка кількість громадян потребує базової військової підготовки, яка кількість громадян є особами в резерві, які вже можуть виконувати певні завдання і задачі, які перед ними ставитимуть ЗСУ", — пояснив Олександр Попсуй.

Також він запевнив, що нічого страшного у статусі "солдат резерву" немає:

Читайте також:

"Це не є перепоною для подачі документів на відстрочку, носить фактично інформативний характер і створює базу даних для Міністерства оборони та ЗСУ".

Раніше Новини.LIVE з посиланням на адвоката та магістра права Євгена Буліменка повідомляв, що від минулого року більшість відстрочок стали цифровими. Раз на три місяці їх продовжують автоматично. Щоправда, в застосунку інформація може не оновитися.

Також Новини.LIVE з посиланням на адвокатку Марину Бекало писав, що недостовірні дані щодо військового обліку можна виправити. Зробити це можна, прийшовши до ТЦК та СП. Крім того, можно скористатися застосунком "Резерв+".