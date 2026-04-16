Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городГламурРинок праціМодаTravelКультРинок нерухомостіШоубізнесТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мобілізація "Солдат резерву": що означає новий статус у "Резерв+"

"Солдат резерву": що означає новий статус у "Резерв+"

Ua ru
Дата публікації: 16 квітня 2026 04:30
"Солдат резерву": що означає новий статус у "Резерв+"
"Резерв+ на екрані смартфона. Фото: Новини.LIVE

До "Резерв+" додали ще один статус — "солдат резерву". У деяких резервах ця категорія може зазначатися як ВОС (військово-облікова спеціальність, — Ред.) 999 або ВОС 999-097. До неї належать громадяни, які потребують проходження базової військової підготовки, тому що не мають бойового досвіду.

Про це в коментарі "Київ 24" повідомив керуючий партнер адвокатського об'єднання "Єдія", адвокат Олександр Попсуй, передає Новини.LIVE.

Статус "Солдат резерву"

За словами правознавця, наразі Міністерство оборони систематизує дані для обліку мобілізаційного ресурсу країни.

"Держава зараз фільтрує громадян і створює базу для того, щоб визначити, яка кількість громадян потребує базової військової підготовки, яка кількість громадян є особами в резерві, які вже можуть виконувати певні завдання і задачі, які перед ними ставитимуть ЗСУ", — пояснив Олександр Попсуй.

Також він запевнив, що нічого страшного у статусі "солдат резерву" немає: 

Читайте також:

"Це не є перепоною для подачі документів на відстрочку, носить фактично інформативний характер і створює базу даних для Міністерства оборони та ЗСУ".

Раніше Новини.LIVE з посиланням на адвоката та магістра права Євгена Буліменка повідомляв, що від минулого року більшість відстрочок стали цифровими. Раз на три місяці їх продовжують автоматично. Щоправда, в застосунку інформація може не оновитися.

Також Новини.LIVE з посиланням на адвокатку Марину Бекало писав, що недостовірні дані щодо військового обліку можна виправити. Зробити це можна, прийшовши до ТЦК та СП. Крім того, можно скористатися застосунком "Резерв+".

армія мобілізація Резерв+
Любомир Кучер - редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації