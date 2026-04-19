Головна Мобілізація Чоловік через догляд за батьками ухилився від мобілізації: що вирішив суд

Чоловік через догляд за батьками ухилився від мобілізації: що вирішив суд

Дата публікації: 19 квітня 2026 03:32
Працівники ТЦК та СП, молоток судді. Фото ілюстративне: колаж Новини.LIVE

Житель Решетилівки Полтавської області ухилився від призову під час мобілізації. Порушника притягнули до кримінальної відповідальності. Найближчі роки він проведе у в'язниці.

Про це 11 квітня повідомили в Полтавському обласному ТЦК та СП, передає Новини.LIVE.

На Полтавщині винесли вирок чоловіку, який ухилився від мобілізації
Скриншот повідомлення Полтавського обласного ТЦК та СП

Деталі справи 

Військовозобов'язаний пройшов ВЛК, яка визнала його придатним до служби. У листопаді 2024 року чоловіку намагалися вручити повістку для відправки до військової частини, але він відмовився отримувати це документ і не з'явився до військкомату.

Рішення суду 

Під час судового засідання обвинувачений визнав свою провину, але пояснив, що має проблеми зі здоров'ям і доглядає за літніми батьками. Права на відстрочку він не мав, висновок ВЛК не оскаржував, доказів того, що родичі потребують постійного догляду, не надав. 

Сторона обвинувачення наполягала на п'яти років ув'язнення, а адвокати просили обрати підзахисному покарання у вигляді іспитового строку. Суд призначив порушнику три років позбавлення волі.

"Ухилення від мобілізації становить підвищену суспільну небезпеку, а покарання має бути реальним, щоб запобігти подібним правопорушенням", — зазначили в регіональному ТЦК та СП.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на судовий реєстр повідомляв, що уродженець Херсонщини ухилився від мобілізації та завдав травм представнику військкомату. Чоловік ударив інструктора відділу рекрутингу та комплектування ножем. Упродовж двох років він перебуватиме на іспитовому терміну.

Також Новини.LIVE з посиланням на Полтавський обласний ТЦК та СП писав про чоловіка, який не схотів отримувати повістку. Порушника визнали винним в ухиленні від мобілізації. Суд призначив йому покарання у вигляді трьох років позбавлення волі.

суд мобілізація судові рішення
Вікторія Козир - редактор та юридичний оглядач
Автор:
Вікторія Козир
