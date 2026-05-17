Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервГламуркухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мобілізація Буданов виступив проти зниження мобілізаційного віку в Україні

Буданов виступив проти зниження мобілізаційного віку в Україні

Ua ru
Дата публікації: 17 травня 2026 04:59
Буданов виступив проти зниження мобілізаційного віку в Україні
Кирило Буданов. Фото: Офіс Президента України

Поповнення війська є життєво необхідним процесом для України. Попри це, знижувати мобілізаційний вік не варто. Призивати до війська юнаків віком від 18 до 25 років не треба, адже це майбутнє держави.

Про це в інтерв'ю The Times заявив керівник Офісу Президента України Кирило Буданов, передає Новини.LIVE

Думка очільника ОП щодо зниження мобілізаційного віку в Україні

Буданова спитали, чи потрібно створювати із громадян віком 18–25 років резервні сили, які служитимуть не на передовій, а на інших напрямках. 

"Якщо ми просто за механізмом мобілізації заберемо всіх юнаків 18–25 років, ми знищимо саме майбутнє для нашої держави, ціле покоління", — заявив керівник ОП.

Раніше Новини.LIVE повідомляв, що Кирило Буданов заявив про необхідність мобілізації. На його думку, без мобілізаційних заходів країна впаде, адже набору добровольців недостатньо для того, щоб забезпечити військо необхідною кількістю бійців. Для добровільного вступу до війська людям бракує мотивації.

Читайте також:

Також Новини.LIVE з посиланням на очільника Офісу Президента України писав, що альтернативи примусовому залученню до війська наразі немає. Без мобілізації опиниться під загрозою існування держави. Безвідповідальне ставлення до призову може призвести до фатальних наслідків на полі бою.

Офіс президента Кирило Буданов мобілізація
Любомир Кучер - редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації