Буданов виступив проти зниження мобілізаційного віку в Україні

Кирило Буданов.

Поповнення війська є життєво необхідним процесом для України. Попри це, знижувати мобілізаційний вік не варто. Призивати до війська юнаків віком від 18 до 25 років не треба, адже це майбутнє держави.

Про це в інтерв'ю The Times заявив керівник Офісу Президента України Кирило Буданов, передає Новини.LIVE.

Думка очільника ОП щодо зниження мобілізаційного віку в Україні

Буданова спитали, чи потрібно створювати із громадян віком 18–25 років резервні сили, які служитимуть не на передовій, а на інших напрямках.

"Якщо ми просто за механізмом мобілізації заберемо всіх юнаків 18–25 років, ми знищимо саме майбутнє для нашої держави, ціле покоління", — заявив керівник ОП.

Раніше Новини.LIVE повідомляв, що Кирило Буданов заявив про необхідність мобілізації. На його думку, без мобілізаційних заходів країна впаде, адже набору добровольців недостатньо для того, щоб забезпечити військо необхідною кількістю бійців. Для добровільного вступу до війська людям бракує мотивації.

Також Новини.LIVE з посиланням на очільника Офісу Президента України писав, що альтернативи примусовому залученню до війська наразі немає. Без мобілізації опиниться під загрозою існування держави. Безвідповідальне ставлення до призову може призвести до фатальних наслідків на полі бою.