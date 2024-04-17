Закон о мобилизации оставил возможности для отправки электронных повесток — юристы

Повестка может быть электронной. Фото: Цензор.НЕТ

Новый закон о мобилизации не устанавливает нормы, в бумажном или электронном виде должны приходить повестки к военнообязанным, и с какого момента они считаются врученными. Впрочем, документ позволяет подписывать повестку электронной цифровой подписью.

Об этом сообщила "Судово-юридична газета".

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Как будут вручать повестки

В статье 22 есть норма, что военнообязанные в течение 60 дней со дня вступления закона в силу должны уточнить свои учетные данные через ЦНАП или электронный кабинет призывника, военнообязанного, резервиста, или в ТЦК по месту своего пребывания или нахождения. В случае получения повестки о вызове ТЦК гражданин обязан явиться в указанные в ней место и срок.

При этом определено, что в повестке о вызове в ТЦК указываются, кроме ФИО и даты рождения гражданина, которому адресована повестка, цели вызова в ТЦК и "подпись (электронная цифровая подпись) должностного лица, выдавшего (сформировавшего) повестку".

"При вручении повестки представители ТЦК по требованию гражданина, которому вручается повестка, обязан назвать свою фамилию, имя и отчество, должность, а также показать служебные удостоверения".

Итак, с одной стороны, речь идет о том, что повестка может содержать подпись должностного лица ТЦК в электронном виде, и сама повестка как документ может "формироваться" (т.е. создаваться в цифровом виде), с другой — о физическом вручении повестки.

Кто будет решать

Закон о мобилизации фактически отдает урегулирование процедуры вручения повесток Кабмину, ведь предусматривает, что правительство в Порядке проведения призыва граждан на военную службу отдельно урегулирует порядок оповещения военнообязанных и резервистов, их прибытие в ТЦК, воинские части ВСУ и т.д.

Таким образом, закон не дает прямого ответа на вопрос, могут ли вручить повестку в электронном виде. Документ не предусматривает ни такой процедуры, ни запрета на ее введение Кабмином.

Ранее мы писали, как поступить, если забронированному вручили повестку. Также сообщалось, что обязаны делать работники ТЦК перед вручением повестки.