Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїДім та городШтабРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіГламурСтильТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУВійнаМентальне здоровяГороскопFashionЄвробаченняНацвідбірПередоваМандриТрадиціїПогодаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаВійськоХронікиЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксЗдоров'яУкраїна АрхівРезервОгоПризовЕкономісткухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Стиль
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мобілізація Нардеп анонсував перевірку всіх бронювань в Україні

Нардеп анонсував перевірку всіх бронювань в Україні

Ua ru
Дата публікації: 5 травня 2026 07:30
Нардеп анонсував перевірку всіх бронювань в Україні
Військовозобов'язаний із працівниками ТЦК, працівник критично важливого підприємства. Фото ілюстративне: Ocean Shipyard, "Всеукраїнський собор". Колаж: Новини.LIVE

В Україні планують переглянути бронювання всіх військовозобов'язаних чоловіків. Також є питання до відстрочок. Зокрема, йдеться про випадки, коли студентами стають чоловіки віком 40–50 років.

Про це в інтерв'ю виданню "Телеграф" заявив нардеп Юрій Здебський, передає Новини.LIVE.

Навіщо переглядати бронювання 

На думку Здебського, певний відсоток чоловіків дійсно виконує корисну роботу на критичних підприємствах, але є й невиправдані бронювання. 

"Треба думати та змінювати підходи, створювати чіткі правила, відстежувати бронювання та відстрочки, а для цього треба створити відповідний контрольний орган", — наголосив нардеп.

Також він додав, що заброньованими мають залишитися працівники критичної інфраструктури, сільськогосподарського сектору та аграрії, адже вони важливі для функціонування країни в умовах війни.

Читайте також:

Раніше Новини.LIVE з посиланням на портал "Юристи.UA" повідомляв, що військовозобов'язаний може отримати відстрочку, якщо доглядає близького родича. Зокрема, таке право є в тих, хто доглядає батьків, які мають I групу інвалідності. Наявність інших родичів, які мають бронювання, на оформлення відстрочки не вплине.

Також Новини.LIVE з посиланням на портал "Юристи.UA" писав, що військовозобов'язані, які працюють на критично важливих підприємствах, мають право на бронювання. Щоправда, військовозобов'язаний, який потрапляє до навчального центру та проходить базову військовову підготовку, уже вважається військовослужбовцем. Надати такому громадянину бронювання неможливо.

бронювання відстрочка військовозобов'язані
Любомир Кучер - редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації