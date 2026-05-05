Нардеп анонсував перевірку всіх бронювань в Україні

Військовозобов'язаний із працівниками ТЦК, працівник критично важливого підприємства.

В Україні планують переглянути бронювання всіх військовозобов'язаних чоловіків. Також є питання до відстрочок. Зокрема, йдеться про випадки, коли студентами стають чоловіки віком 40–50 років.

Про це в інтерв'ю виданню "Телеграф" заявив нардеп Юрій Здебський, передає Новини.LIVE.

Навіщо переглядати бронювання

На думку Здебського, певний відсоток чоловіків дійсно виконує корисну роботу на критичних підприємствах, але є й невиправдані бронювання.

"Треба думати та змінювати підходи, створювати чіткі правила, відстежувати бронювання та відстрочки, а для цього треба створити відповідний контрольний орган", — наголосив нардеп.

Також він додав, що заброньованими мають залишитися працівники критичної інфраструктури, сільськогосподарського сектору та аграрії, адже вони важливі для функціонування країни в умовах війни.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на портал "Юристи.UA" повідомляв, що військовозобов'язаний може отримати відстрочку, якщо доглядає близького родича. Зокрема, таке право є в тих, хто доглядає батьків, які мають I групу інвалідності. Наявність інших родичів, які мають бронювання, на оформлення відстрочки не вплине.

Також Новини.LIVE з посиланням на портал "Юристи.UA" писав, що військовозобов'язані, які працюють на критично важливих підприємствах, мають право на бронювання. Щоправда, військовозобов'язаний, який потрапляє до навчального центру та проходить базову військовову підготовку, уже вважається військовослужбовцем. Надати такому громадянину бронювання неможливо.