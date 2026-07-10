Зміна інвалідності на військову: потрібна одна важлива постанова

Військовослужбовець із інвалідністю. Фото: drohobych-rada.gov.ua. Колаж: Новини.LIVE

Любомир Кучер редактор, юрист

Військовослужбовець має право на встановлення йому групи інвалідності за наявності відповідних причин. Для того, аби ця інвалідність вважалася "військовою", потрібно підтвердити причинний зв’язок інвалідності зі службою в армії. А це неможливо без відповідної постанови ВЛК.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Інвалідність в ЗСУ

Військовослужбовці ЗСУ, як і цивільні громадяни, мають право на медичну допомогу. Також військові можуть подавати рапорт на військово-лікарську комісію, якщо у цьому є потреба.

Деякі військовослужбовці під час служби в ЗСУ, зокрема, в районі бойових дій, отримали травми чи пошкодження, які можна кваліфікувати як підставу для отримання групи інвалідності. Військовий має право і на спеціальне медичне обстеження для встановлення рівня втрати працездатності і, відповідно, групи інвалідності.

Крім того, інвалідність у військовослужбовця може настати і з причин, не пов’язаних безпосередньо з військовою службою. Це може бути погіршення стану здоров’я, пов’язане з хворобами, які були діагностовані ще до мобілізації.

Як довести, що причиною інвалідності стала саме служба в ЗСУ

До юристів звернувся громадянин з такою проблемою. Він поцікавився, як йому правильно оформити інвалідність і чи можна зробити спочатку "цивільну" інвалідність. На що адвокат Юрій Айвазян пояснив йому: "Так, Ви можете спочатку оформлювати інвалідність на підставі, не пов'язаній з проходженням служби, а вже потім окремо ставити питання про зміну причини інвалідності на пов’язану з проходженням військової служби або із захистом Батьківщини".

І тут, підкреслив Айвазян, потрібно отримати один важливий документ: "Для зміни причини на військову потрібна саме постанова ВЛК про причинний зв’язок. Експертна команда при фіксації причини інвалідності лише враховує формулювання з рішення ВЛК про причинний зв’язок".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, що, навіть попри наявність інвалідності, без ВЛК громадянина не звільнять з армії.

Військовослужбовець може звільнитися зі Збройних сил України за наявності серйозних проблем зі здоров’ям. Для цього йому потрібно буде пройти військово-лікарську комісію. Цей етап є необхідним навіть тоді, коли у військового встановлена група інвалідності.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, що військовому, який оформив інвалідність після СЗЧ, спочатку треба все одно повернутись в армію.

Громадяни з інвалідністю не підлягають військовій службі. Але якщо громадянин оформив інвалідність після самовільного залишення частини, йому все одно доведеться повернутися в ЗСУ. Але потім такого військового мають направити на ВЛК і, підтвердивши факт інвалідності, звільнять в запас.